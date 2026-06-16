Feux de forêt : ce réflexe dans votre jardin peut décider si votre maison brûle ou reste debout cet été

En France, près de 9 maisons sur 10 touchées par un feu de forêt se trouvent sur des terrains mal débroussaillés. Quels gestes adopter dans votre jardin avant l’été pour transformer vos extérieurs en bouclier sans tout raser ?

Chaque été, les images de pinèdes en flammes semblent lointaines… jusqu’à ce que le risque se rapproche de la clôture du jardin. Avec des étés plus longs, plus secs et plus venteux, un simple départ de feu peut désormais courir d’un talus à une haie en quelques minutes.

En France, l’INRAE rappelle que près de neuf maisons détruites sur dix lors d’un feu de forêt se trouvaient sur des terrains mal ou pas débroussaillés, et que 48 départements et 7 400 communes sont concernés par cette obligation. La bonne nouvelle : quelques gestes ciblés dans le jardin suffisent à changer la donne avant l’été.

Pourquoi votre jardin peut faire flamber la maison

Un feu ne “saute” pas d’un coup sur la maison : il progresse par continuité. Herbes sèches, broussailles, haies de résineux, cabanon en bois… chaque élément joue le rôle de mèche jusqu’aux façades, puis au toit. Les brandons, ces paillettes incandescentes emportées par le vent, se déposent ensuite dans les gouttières pleines de feuilles et allument un nouveau foyer.

Dans les zones dites d’interface habitat-forêt, de plus en plus nombreuses, le jardin devient donc un véritable pare-feu… ou un accélérateur. Un extérieur entretenu, avec végétation espacée et matières inflammables éloignées du bâti, freine nettement la progression du feu et laisse du temps aux secours pour intervenir.

Débroussailler : le réflexe numéro un avant l’été

Nous avons tous déjà repoussé la corvée de taille au week-end suivant. Pourtant, le débroussaillage n’est pas qu’une question d’esthétique : c’est une obligation légale de débroussaillement (OLD) dès qu’une maison se trouve à moins de 200 m d’une zone boisée à risque. Le Code forestier impose en général 50 m autour de l’habitation et 10 m de part et d’autre des voies d’accès, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à 50 € par m² en cas de non-respect.

Concrètement, il s’agit de garder l’herbe basse autour de la maison, de supprimer broussailles denses, arbustes morts et sous-bois, d’élaguer les branches basses jusqu’à environ 2 m du sol et de laisser au moins 3 m entre les cimes des arbres. Les déchets verts ne se brûlent pas : direction déchetterie, broyage ou compost. À faire hors canicule, en vérifiant la Météo des forêts et en évitant les jours de risque élevé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Terrains mal débroussaillés parmi les maisons détruites 9 sur 10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant herbes hautes, buissons secs et branches basses sur 50 m autour de la maison, on casse la “mèche” végétale qui relie la forêt au bâti et on réduit l’intensité du feu. 💡 Le petit plus : programmer chaque automne un grand débroussaillage, puis un simple rafraîchissement rapide au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : brûler ses déchets verts sur place, surtout par temps sec : le feu peut s’échapper en quelques secondes.

Aménager un jardin bouclier autour de la maison

Autour du bâti, une bande minérale de 50 cm (graviers, dalles) au pied des murs, une pelouse rase et des arbustes situés à plus de 5 m des façades limitent la montée des flammes. Tas de bois, bouteilles de gaz, compost ou cuves doivent être rangés bien plus loin, au moins à une dizaine de mètres. Toit, gouttières et conduit de cheminée sont nettoyés régulièrement pour enlever feuilles mortes et bois sec, très inflammables.

Côté plantes, mieux vaut éviter les grands conifères collés à la maison. Comme le rappelle Le Parisien : « Le cyprès par exemple est hautement inflammable du fait notamment de sa canopée très dense piégeant de grandes quantités de feuilles mortes, alors que le Pittosporum avec sa canopée aérée et ses feuilles qui gardent bien l’eau en été, est faiblement inflammable ». On peut aussi préférer laurier-tin, cistes ou olivier, en veillant à espacer les sujets. Enfin, barbecue sur sol stable à l’abri du vent, mégots dans un cendrier, guirlandes IP44 ou IP65 avec marquage CE et absence de stockage de bois ou de gaz contre la façade complètent efficacement ce bouclier vert.