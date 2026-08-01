On sert tous tomate-mozza : ce tartare d’été ultra frais en 15 min la fait oublier dès la première bouchée

Sur les tables d’été, la tomate-mozza règne sans surprise depuis des années. Ce tartare de tomates anciennes, pêche et burrata promet un vrai choc de fraîcheur.

Sur beaucoup de tables d’été, on ne réfléchit même plus : ce sera tomate-mozza, encore. Les mêmes rondelles bien sages, le même trait d’huile d’olive, le même basilic qui fatigue en dix minutes. C’est bon, bien sûr, mais l’effet surprise a disparu ; on mange plus un réflexe qu’une vraie entrée.

Pourtant, les étals racontent autre chose : tomates anciennes très parfumées, pêches juteuses, burrata au cœur coulant. Avec elles, on peut servir une entrée fraîche, sans cuisson, sans chichi, qui garde l’esprit méditerranéen tout en faisant oublier la tomate-mozza en une bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates anciennes bien mûres, en mélange de couleurs

✅ 2 pêches jaunes mûres mais fermes (environ 300 g) et 1 petite échalote finement hachée

✅ 2 burratas de 125 g chacune et 10 feuilles de basilic frais

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive extra vierge, 1 c. à s. de jus de citron, fleur de sel et poivre noir du moulin

Pourquoi ce tartare enterre la tomate-mozza en une bouchée

Ce tartare mise sur un duo qu’on sous-estime : la chair charnue des tomates anciennes et la douceur acidulée de la pêche. Les premières apportent relief et profondeur, la seconde une note juteuse qui évoque le dessert sans basculer dans le sucré. Au-dessus, la burrata, nuage lacté, nappe chaque dé de ce tartare de tomates anciennes pêche burrata.

La méthode inratable pour un tartare net, pas une soupe

Pour un tartare net, tout se joue au couteau et au timing. On taille tomates et pêches en petits dés réguliers, en retirant juste l’excès de jus des tomates. Puis on assaisonne juste avant de servir : huile, peu de citron, sel, poivre, et cinq minutes de repos maximum.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher les tomates, les couper en petits dés, retirer l’excès de graines et de jus ; détailler les pêches en dés de même taille, hacher finement l’échalote. Technique : Mettre tomates, pêches et échalote dans un saladier, ajouter huile, citron, fleur de sel et poivre, puis mélanger délicatement. Cuisson : Laisser reposer le tartare 5 minutes à température pour que le jus se forme ; si besoin, égoutter très brièvement dans une passoire. Finition : Former de jolis tas ou remplir des cercles dans les assiettes, déposer une burrata, l’inciser, parsemer de basilic ciselé, ajouter un filet d’huile et un dernier tour de poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Sel, citron et burrata travaillent ensemble : les tomates dégorgent juste assez, le fruit reste vif et la crème crée une sauce onctueuse instantanée. ✨ Le twist gourmand : Verser à table un filet d’huile d’olive très fruitée sur la burrata et ajouter quelques dés de concombre glacés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de trop saler ou citronner à l’avance, et ne jamais ouvrir la burrata dans le saladier.

Dressage bistrot et variantes pour l’entrée d’été

Servir le tartare très frais avec quelques morceaux de tomate plus gros, basilic ajouté au dernier moment et pain grillé ou gressins pour saucer le jus.