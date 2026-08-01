Ce légume d'été transformé en confiture bluffe tout le monde au petit-déj : personne ne devine l'ingrédient

Un matin d’été, j’ai servi une confiture de courgette maison pour écouler la cagette du potager. Au petit-déj, les réactions ont été... surprenantes.

Sur la table du matin, un pot pâle brille, parfumé au citron, avec une texture lisse et nappante.

À la dégustation, tout le monde pense à une confiture d’agrumes ; pourtant, la base est de la courgette, en réalité une confiture de courgette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de courgettes d’été, plutôt petites, épluchées

✅ 800 g de sucre en poudre

✅ 2 citrons jaunes non traités, jus et zeste

✅ 1 pincée de sel fin + vanille ou gingembre (facultatif)

Pourquoi la confiture de courgette bluffe tout le monde au petit-déjeuner

En plein été, les courgettes d’été s’accumulent en cagette. D’ailleurs, au lieu d’une poêlée de plus, on les transforme en confiture maison avec sucre, jus et zeste de citron. La courgette apporte la texture, le citron donne le caractère : au goût, on pense à une marmelade légère, fraîche, légèrement acidulée, et la note de légume s’efface complètement.

Étapes clés pour une confiture de courgette maison à la texture nappante

On commence par laver, éplucher et retirer les grosses graines, puis on coupe les courgettes en petits dés. Cinq minutes dans une eau légèrement salée les attendrissent ; bien égouttées, elles macèrent ensuite avec le sucre, le jus de citron et le sel pendant 30 minutes.

La cuisson se fait à feu moyen, à petits bouillons, environ 45 minutes, jusqu’à une compotée de courgettes. On mixe finement au mixeur plongeant, on ajoute zeste, vanille ou gingembre, éventuellement une petite pomme râpée, puis encore 10 minutes de cuisson avant le test de l’assiette froide et la mise en pots à chaud.

Si la goutte déposée sur l’assiette fige sans couler, la confiture de courgette peut partir aussitôt en bocaux puis en stérilisation.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, épépiner, couper les courgettes en petits dés, blanchir 5 minutes. Technique : Égoutter, mélanger avec sucre, jus de citron et sel, laisser macérer. Cuisson : Cuire à feu moyen, à petits bouillons 45 minutes en remuant souvent. Finition : Mixer finement, ajouter zeste et épices, cuire encore 10 minutes, remplir les pots.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 40 + 30 min 🔍 Le secret de l’expert Épluchée et blanchie, la courgette devient ultra neutre et sert de support à la texture. Le sucre fixe les arômes, le citron apporte acidité et pectine, et le mixeur plongeant supprime tout morceau : il ne reste qu’une confiture brillante et bien tenue. ✨ Le twist gourmand : Vanille pour une touche marmelade douce, ou gingembre pour un peps discret, parfait avec un fromage frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser épaissir sans remuer sur la fin de cuisson ; la confiture accroche, caramélise, prend un goût amer et des taches brunes qui trahissent aussitôt la préparation.

Conservation, dégustation et rattrapages de la confiture de courgette

Remplis à chaud et bien fermés, les pots passent 30 minutes en stérilisation, puis se gardent plusieurs mois au frais et au sec. Au service, cette confiture de courgette citronnée se tartine sur pain ou crêpes ; trop liquide, on recuit, trop prise, on détend avec un peu d’eau.