Cette tarte d’été ricotta-courgettes garde une pâte ultra croustillante grâce à un geste chaud-froid que vous zappez

En 40 minutes, cette tarte ricotta tomates séchées courgettes crues mise sur un fond feuilleté croustillant et une crème tiède ultra parfumée. Comment le contraste chaud-froid et les courgettes crues changent la texture de vos tartes salées d’été ?

La pâte feuilletée sort du four en gonflant, odeur de fromage grillé, bords dorés qui craquent sous le couteau. Au centre, une crème encore tiède attend la fraîcheur d’une courgette crue, coupée si fin qu’on devine la lumière au travers.

Cette tarte ricotta tomates séchées courgettes crues repose sur ce contraste chaud-froid : fond croustillant, cœur fondant, légumes crus ultra frais. Une combinaison simple, mais qui réclame quelques gestes précis pour vraiment briller.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 1 pâte feuilletée, 70 g de cheddar râpé, 1 jaune d’œuf

✅ Croûte : 1 à 2 c. à café de graines de sésame

✅ Crème : 250 g de ricotta, 50 g de tomates séchées, persil, 30 g de noix grillées

✅ Assaisonnement et finition : zeste d’1/2 citron, miel, huile d’olive, 1 petite courgette, sel, poivre, balsamique

Crème de ricotta et courgettes crues : le jeu chaud-froid

On part d’une pâte feuilletée pur beurre, qui supporte une cuisson franche sans détremper. Le cheddar fondu dans la bordure renforce le goût grillé, pendant que la ricotta, neutre et crémeuse, équilibre la puissance des tomates séchées et des noix torréfiées.

Tarte ricotta tomates séchées courgettes crues : la méthode

Pour que le contraste fonctionne, le fond doit être bien doré, presque coloré aux bords. On prépare la crème pendant la cuisson, puis on l’étale sur la pâte encore chaude, avant de finir avec les courgettes crues ultra fines.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dérouler la pâte, garnir le bord de cheddar, rouler. Technique : Badigeonner la croûte, parsemer de sésame, piquer le centre. Cuisson : Cuire à 190 °C environ 20 minutes, jusqu’à bien doré. Finition : Mélanger la crème, l’étaler sur le fond chaud, ajouter les courgettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Étaler la crème de ricotta sur un fond encore chaud assouplit légèrement les graisses du fromage : elle devient plus nappante, enrobe mieux la pâte et forme une fine barrière qui limite l’humidité. Les courgettes, posées très froides, gardent ainsi tout leur croquant. ✨ Le twist gourmand : On peut remplacer une partie des noix par des pignons grillés et ajouter quelques câpres hachées pour accentuer la touche méditerranéenne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne repasser jamais la tarte garnie au four : la ricotta sèche et le contraste chaud-froid disparaît.

Crème de ricotta et courgettes crues : service et variantes

Cette tarte se sert dès que les courgettes sont posées, encore tiède, avec une salade verte bien croquante ou de la roquette ; au-delà d’une heure, la pâte perdra son croustillant.

On peut varier en remplaçant les tomates séchées par des poivrons grillés, ou le cheddar par du comté râpé ; la clé reste toujours le montage chaud-froid minute.