Ce gâteau glacé aux cerises sans four a fait croire à mes invités qu’il venait du pâtissier : ne ratez pas ces 3 détails

En plein été, ce gâteau glacé aux cerises sans four sort d’une simple cuisine familiale mais fait croire à un dessert de pâtissier. Trois gestes suffisent pour obtenir ce contraste croquant-fondant qui laisse les invités bouche bée.

Quand le couteau a traversé la couche blanche veinée de rouge, on a entendu le craquement net de la base, puis le silence ; tout le monde retenait son souffle. Au premier morceau, cette crème glacée aux cerises, bien lisse, faisait dessert de vitrine.

Autour de la table, les questions ont fusé : « Tu l’as pris où, ton pâtissier ? ». Pourtant, ce gâteau glacé aux cerises sans four sortait d’une cuisine familiale, sans plaque allumée. Tout repose sur trois détails précis ; une base qui croustille, une chantilly qui tient et un froid bien maîtrisé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 60 g de cornflakes, 60 g de sucre, 125 g de beurre + beurre pour le moule

✅ Appareil : 500 g de cerises, 200 g de fromage blanc, 4 à 5 c. à s. de lait, 150 g de sucre, jus d’un citron

✅ Chantilly : 200 g de crème liquide entière bien froide

✅ Finition : cerises fraîches, zeste de citron, feuilles de menthe, film alimentaire

Le gâteau glacé aux cerises qui bluffe les invités

Visuellement, on est sur un entremets : bord bien net, surface lisse, fruits brillants en décor. En bouche, le contraste entre les cornflakes croustillants et la crème glacée aux cerises fait toute la différence.

On reste pourtant sur une recette très accessible : pas de biscuit à monter, pas de cuisson, uniquement des ingrédients du placard et du marché. Les cerises apportent le parfum, la base façon crumble tout le plaisir régressif.

La méthode sans four : chantilly et froid maîtrisé

La tenue vient d’abord de la chantilly bien ferme : une crème entière, très froide, fouettée jusqu’aux pics. Incorporée délicatement aux cerises, elle piège l’air. Ensuite, trois heures de congélateur à -15 °C suffisent pour figer sans durcir.

Avant de servir, on laisse revenir le gâteau 20 minutes au réfrigérateur, puis 10 à 15 minutes à température ambiante. Le centre reste glacé, les bords redeviennent crémeux, la coupe est nette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le moule, écraser les cornflakes, mélanger avec sucre et beurre, tasser. Technique : Fouetter fromage blanc, lait, sucre, jus de citron et cerises pour une crème souple. Cuisson : Monter la crème très froide en chantilly ferme, l’incorporer délicatement à l’appareil aux cerises. Finition : Verser sur la base, lisser, filmer au contact, congeler 3 h, puis passer au réfrigérateur avant de trancher.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min + 3 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Sucre, crème et air incorporé dans la chantilly agissent ensemble pour limiter les cristaux de glace et garder l’onctuosité. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez un marbrage de coulis de cerises sur le dessus avant congélation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Évitez de trop laisser ramollir le gâteau ; il perdrait tenue et aspect d’entremets.

Conservation, dressage et variantes minute aux fruits

Ce gâteau se prépare la veille et se garde plusieurs semaines au congélateur, bien filmé ; base un peu molle au démoulage, on le repasse un instant au froid, ou on change de fruits avec rouges, abricots ou pêches.