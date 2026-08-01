Pique-niques : depuis 10 ans, cette salade de pâtes au poulet revient toujours vide grâce à ce geste clé oublié

À chaque pique-nique, cette salade de pâtes au poulet et parmesan sort de la glacière aussi fraîche qu’en cuisine. Sa sauce légère et sa préparation minutée promettent un saladier vidé jusqu’au dernier coquillage.

C’est le plat qu’on emporte à chaque pique-nique depuis dix ans : une salade de pâtes au poulet et parmesan qui revient toujours vide

Dans le panier, elle arrive toujours la première. Une grande boîte bien fermée, encore fraîche contre les doigts, d’où s’échappent des parfums de citron, d’herbes et de parmesan. Quand on soulève le couvercle, on voit briller les pâtes, les morceaux de poulet doré, la salade bien verte ; rien de sec, rien qui colle.

Cette salade de pâtes au poulet froide a un don : elle reste crémeuse sans être lourde, même après des heures dans la glacière. Le yaourt remplace la mayonnaise façon César, le citron réveille, l’iceberg claque sous la dent et les copeaux de parmesan fondent doucement. Comment obtenir cette texture parfaite, qui fait qu’au retour, le saladier est toujours impeccable ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de pâtes courtes type pipe rigate + 250 g de poulet cuit en dés

+ 250 g de poulet cuit en dés ✅ 150 g de yaourt nature, 1 c. à soupe de moutarde, jus et zeste d’1 citron

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail, 1 c. à café de miel (facultatif)

✅ 200 g de salade iceberg, 40 g de parmesan en copeaux, 6 g de sel fin, poivre noir

Pourquoi cette salade de pâtes fait toujours un carton au pique-nique

Le secret de cette salade de pâtes au poulet et parmesan, c’est l’équilibre. Les pâtes restent fermes, le poulet apporte une mâche rassurante, l’iceberg, lui, casse le moelleux avec son croquant. D’ailleurs, la sauce yaourt–moutarde–citron enrobe tout sans plomber. On obtient une salade de pâtes crémeuse pour pique-nique : généreuse, fraîche, qui supporte bien le froid et que tout le monde finit par racler à la cuillère.

Pas à pas : comment réussir cette salade de pâtes au poulet (sans qu’elle sèche)

On commence par soigner les bases. Les pâtes cuisent dans beaucoup d’eau salée, une minute de moins que le temps indiqué, pour rester al dente une fois froides. On les rince à l’eau froide, puis on les laisse égoutter. Pendant ce temps, on prépare la sauce, puis on assemble avec le poulet tiède avant le repos au frais. On compte environ 80 g de pâtes et 60 g de poulet par personne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pâtes al dente dans l’eau salée, rincer froid et bien égoutter. Technique : Fouetter yaourt, moutarde, jus et zeste de citron, huile, sel et poivre. Cuisson : Ajouter pâtes tièdes et poulet en dés, mélanger pour enrober, filmer, refroidir. Finition : Au dernier moment, incorporer l’iceberg, puis parsemer généreusement de copeaux de parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 25 min 🔍 Le secret de l’expert Assaisonner les pâtes encore tièdes aide l’amidon à accrocher la sauce au yaourt ; la salade reste nappée, même après plusieurs heures. ✨ Le twist gourmand : Pour les grandes tablées, ajouter tomates confites, basilic ciselé et quelques pignons grillés pour renforcer le croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mélanger l’iceberg trop tôt : sel et citron la font flétrir et détrempent toute la salade de pâtes.

Les secrets de chef pour une salade toujours fraîche au bout de plusieurs heures

Conserver au frais.