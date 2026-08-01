Façade plein sud : pourquoi plus personne n’installe de store banne et mise sur ce pare-soleil naturel à moins de 30 €

Votre façade plein sud transforme le salon en four et le store banne ne suit plus. Un écran naturel à moins de 30 € promet quelques degrés en moins, comment ?

Façade plein sud, canicule, et cette impression de vivre derrière une vitre de four. Le soleil tape du matin au soir, le salon devient irrespirable, les tissus blanchissent. Longtemps, on a dégainé le store banne comme réflexe automatique, malgré un budget parfois salé et un comportement capricieux au vent.

Entre devis à plus de 1 000 € et façades qu’on hésite à percer, les propriétaires cherchent autre chose. Dans les jardins méditerranéens, une solution simple a toujours existé : la canisse. Ce rouleau tressé en roseau ou bambou s’achète souvent moins de 30 € et change radicalement la donne.

Façade plein sud : pourquoi le store banne ne suffit plus

Le store banne reste une protection efficace contre le soleil : grande toile, bras articulés, versions motorisées très confortables. Avec une toile acrylique, il filtre déjà une grande partie des UV. Mais pour une terrasse plein sud, il doit être large, avec une avancée généreuse, sinon la zone d’ombre reste minuscule.

Côté budget, la note grimpe vite : entre structure, toile de qualité et motorisation, on dépasse facilement le millier d’euros. Sans oublier le vent ; au moindre coup de rafale, on l’a replié par sécurité et la façade plein sud se retrouve à nu en plein après‑midi.

La canisse, l’ombre naturelle à moins de 30 €

La canisse est un panneau tressé en roseau, bambou ou osier, vendu en rouleaux de 1 à 2 mètres de haut dans les jardineries et enseignes comme Leroy Merlin, Botanic ou Jardiland. Pour un balcon ou une petite façade, un rouleau standard coûte à partir d’une vingtaine d’euros, souvent moins de 30 €.

Son secret tient dans son tissage ajouré : elle filtre la lumière, casse le rayonnement direct et laisse passer l’air, contrairement à une toile tendue qui peut piéger la chaleur. Le bambou donne un esprit zen, le roseau un charme rustique ; dans tous les cas, on la pose et on la démonte seul, sans gros travaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Budget < 30 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La canisse stoppe les rayons avant la vitre tout en laissant l’air circuler, ce qui réduit nettement la chaleur à l’intérieur. 💡 Le petit plus : Installez-la en léger décalage du mur pour créer un petit coussin d’air isolant très efficace. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : La coller au vitrage et la laisser subir pluie et vent tout l’hiver.

Poser et entretenir sa canisse devant une façade plein sud

Devant une baie vitrée ou une terrasse plein sud, la bonne idée consiste à transformer la canisse en pare‑soleil léger. On crée un écran vertical ou légèrement incliné en s’appuyant sur un garde‑corps, une pergola, ou quelques tasseaux vissés.

Le matériel reste minimal : rouleau de canisse, fil de fer galvanisé ou colliers résistants aux UV, quelques crochets et un sécateur. À deux, l’installation a pris moins d’une heure sur la plupart des balcons ou terrasses, les bons gestes à retenir :

Fixez la canisse tous les 30 cm environ, en haut et en bas.

Laissez quelques dizaines de centimètres entre canisse et vitrage pour créer un coussin d’air.

En fin de saison, brossez, rincez doucement, puis démontez ou roulez-la à l’abri.