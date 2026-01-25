Jardin : si vous utilisez encore du fil de fer classique, cette astuce à 2,99 € chez Action change tout

On vous a toujours dit d’acheter du fil de fer classique pour le jardin, comme s’il s’agissait de l’outil de base du bon jardinier. En ce 25 janvier 2026, beaucoup ressortent leurs vieux rouleaux rouillés en pensant préparer au mieux le printemps. Cette habitude rassure, mais elle fait plus de mal qu’on ne l’imagine.

Alors que le givre recouvre encore massifs et potager, tout se joue déjà : tuteurs pour les futures tomates, treillis, fixation des gîtes pour la faune. Le fil de fer de jardinage nu cumule les défauts. Dans les rayons d’Action, un discret fil d’attache gainé à 2,99 € offre une alternative nettement plus futée.

Pourquoi le fil de fer de jardinage classique complique la vie au potager

La scène parle à beaucoup : une main tient la tige, l’autre le rouleau, et les ciseaux sont restés sur la table au fond du jardin. On finit par tordre le fil jusqu’à ce qu’il casse, on se griffe les doigts. En prime, le fil de fer classique rouille, devient cassant et tache tout.

Plus sournois encore, ce fil nu blesse les plantes. Fin et rigide, il serre la tige au moindre coup de vent ou dès que la plante grossit. Il entame l’épiderme, gêne la circulation de la sève et ouvre la porte aux maladies. Tomates, rosiers ou grimpantes peuvent finir étranglés au niveau du lien.

Fil d’attache My Garden chez Action : le fil gainé à 2,99 € qui change tout

Le fil d’attache My Garden, vendu chez Action, corrige ces problèmes sans exploser le budget. Pour 2,99 €, la bobine offre 100 m de fil, soit moins de 3 centimes le mètre. L’âme en acier assure la tenue, tandis qu’une gaine en mousse de polyéthylène de 2 mm d’épaisseur protège les tiges, en vert ou en noir discret.

Son dévidoir intègre un coupe-fil pratique. On déroule la longueur voulue, on glisse le fil dans la petite encoche métallique, une pression et la coupe est nette. Plus de ciseaux perdus, les deux mains restent près de la plante. Ce fil gainé sert aussi à refermer sacs de terreau, ranger câbles ou consolider un grillage léger.

Bien utiliser ce fil de fer de jardinage, des tomates aux gîtes pour la faune

Pour tuteurer sans blesser, il suffit de former une boucle large autour de la tige et du support, en croisant le fil entre les deux comme un huit. La plante est maintenue mais peut grossir sans se couper. Ce rouleau de 100 m permet aussi de fabriquer des treillis en branches, à la place de modèles vendus autour de 9 € l’unité, voire 50 à 80 € pour les grands.

Pour la faune, le fil gainé a un autre intérêt. Il fixe des gîtes à chauves-souris entre 3 et 5 m de hauteur, sur un arbre ou sous un toit à l’abri du vent, ou des abris pour écureuils roux dans des arbres au feuillage persistant. Le revêtement protège l’écorce et respecte les branches, en accord avec la loi de protection de la nature de 1976.