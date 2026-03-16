Potager : ne jetez plus ce fruit rouge, une seule suffit pour obtenir des dizaines de plants dès ce printemps

En 2024, de plus en plus de jardiniers français partent d’une seule fraise pour garnir jardinières et potagers. Comment transforment-ils ce fruit ordinaire en dizaines de plants ?

Voir naître des dizaines de petits fraisiers à partir d’une simple barquette, c’est tentant. Pourtant, il suffit en réalité de une seule fraise bien choisie pour lancer une « nurserie » maison et remplir vos jardinières dans quelques mois. Cette astuce, très utilisée par les jardiniers malins au budget serré, repose sur un geste tout bête : récupérer les minuscules graines cachées à la surface du fruit.

Bonne nouvelle, cette méthode fonctionne aussi bien en pot sur un balcon qu’au potager, sous notre climat tempéré français. Elle demande un peu de patience, mais aucun matériel compliqué ni gros investissement. Entre le séchage, la stratification froide au réfrigérateur puis le semis au chaud, comptez quelques semaines pour voir lever vos premières plantules. Tout commence pourtant par un geste presque enfantin sur la table de la cuisine.

Préparer une seule fraise pour obtenir des dizaines de fraisiers

Choisissez une fraise très mûre, de préférence bio et remontante. Les petits points jaunes en relief, les akènes, sont les véritables fruits qui renferment chacun une graine. Avec un couteau fin ou un cure-dent, raclez doucement la peau, récupérez ces fragments et étalez-les sur du papier absorbant pour les faire sécher une à deux semaines, à l’abri du soleil.

Autre option, mixer la fraise avec un peu d’eau puis filtrer au tamis fin : la pulpe flotte, les graines coulent. Une fois bien sèches, glissez-les dans un petit sachet avec du sable légèrement humide et placez au bac à légumes du frigo. Cette phase de stratification froide dure trois à quatre semaines et réveille la graine, sinon la germination reste très capricieuse.

Semer les graines de fraise et chouchouter les jeunes plants

Quand la période de froid est passée, visez un semis entre janvier et mars, soit une dizaine de semaines avant les dernières gelées. Remplissez des terrines ou des petits godets de terreau spécial semis, fin et bien drainant. Mélangez les graines avec un peu de sable pour les répartir, semez-les en surface et recouvrez d’une pellicule de terreau tamisé. Un film plastique ou une mini-serre maison maintiendra chaleur et humidité autour de 20 à 24 °C.

Installez vos semis près d’une fenêtre, sans soleil brûlant, et humidifiez le terreau avec un pulvérisateur pour qu’il ne sèche jamais complètement. Les premières plantules apparaissent en général au bout de deux semaines, mais certaines mettent jusqu’à un mois. Pour éviter les déceptions, gardez ces trois réflexes simples :

Arroser peu mais souvent, pour ne pas noyer les racines fragiles.

Aérer chaque jour la mini-serre afin de limiter les moisissures.

Ajouter un peu de lumière artificielle si les tiges s’allongent et se couchent.

Planter ses fraisiers et laisser les stolons faire le reste

Quand chaque plantule porte deux ou trois vraies feuilles, repiquez-la délicatement en godet individuel rempli d’un mélange terreau – compost. Habituez-les ensuite quelques jours à l’extérieur, puis installez-les en pleine terre ou en bac, au printemps, en espaçant les fraisiers d’environ 30 cm et en paillant généreusement.

Arrosez régulièrement sans détremper, donnez un peu de compost après chaque récolte et laissez partir quelques stolons dans des petits pots remplis de terre. En une ou deux saisons seulement, votre première fraise aura donné une véritable colonie de plants gourmands.