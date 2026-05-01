Rosier ancien ou rosier anglais : cette confusion fréquente ruine vos floraisons, faites enfin le bon choix

Confondre rosier ancien et rosier anglais peut vous priver de fleurs tout l’été dans votre jardin. Entre histoire, floraison et entretien, quels choix éviter pour ne pas regretter la plantation ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Rosa spp. (rosiers anciens et anglais) 🌸 Nom courant Rosier ancien, rosier anglais 📏 Dimensions Environ 1 à 2 m de haut, selon les variétés ☀️ Exposition Plein soleil, légère mi-ombre possible ❄️ Rusticité Environ -15 °C à -20 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc

Au rayon rosiers, tout semble simple jusqu’au moment où l’on tombe sur deux étiquettes presque jumelles : rosier ancien et rosier anglais. Même allure romantique, grosses fleurs très doubles, parfums capiteux… De quoi craquer sans réfléchir, puis s’étonner quelques mois plus tard d’avoir un rosier splendide en juin mais désespérément vert tout le reste de l’été.

Car derrière ces noms poétiques se cachent deux familles bien différentes, avec une histoire, un rythme de floraison et des besoins qui n’ont rien à voir. Avant de planter votre prochain rosier, un petit décryptage évite la déception et vous garantit un massif fleuri au bon moment. Alors, rosier ancien ou rosier anglais : lequel répond vraiment à vos envies de jardin ?

Pourquoi rosier ancien et rosier anglais se ressemblent tant

Visuellement, la confusion est logique. Les deux offrent ces fleurs joufflues en coupe ou en rosette, très fournies en pétales et souvent délicieusement parfumées. Les coloris vont du blanc au rose poudré en passant par les pourpres veloutés, exactement ce que l’on imagine pour un jardin de cottage ou un coin de prairie romantique.

En réalité, les rosiers anciens regroupent des variétés créées avant 1867, souvent issues des gallicas, damas, albas ou cent-feuilles, quand certains passionnés poussent la limite vers 1920. Les rosiers anglais, eux, sont beaucoup plus récents : dans les années 1960, le rosiériste David Austin a croisé roses anciennes et modernes pour obtenir des arbustes à allure d’antan mais au comportement très contemporain.

Rosier ancien : grande scène de juin et entretien minimal

Le rosier ancien, parfois appelé botanique, a gardé le charme d’autrefois : des fleurs simples ou très doubles, des parfums profonds et une palette plutôt douce, dominée par les blancs, les roses et les pourpres. Sa signature, c’est une énorme floraison unique en fin de printemps, non remontante, qui transforme l’arbuste en nuage de fleurs pendant quelques semaines seulement, qu’il s’agisse d’un grimpant comme Albertine ou d’un buisson comme ‘Alba Suaveolens’.

Nous avons tous déjà planté un rosier en espérant des fleurs jusqu’en septembre… et vu la magie s’arrêter net après juin. Avec un rosier ancien, c’est normal : il offre un feu d’artifice puis se repose. En échange, il demande peu de choses : un sol drainé, du soleil non brûlant, une taille légère juste après la floraison et c’est tout. Rustique et souvent robuste, il convient parfaitement aux grands jardins romantiques et aux jardiniers qui n’ont pas envie de tailler tous les quatre matins.

Rosier ancien ou rosier anglais : le bon choix pour votre jardin

Les rosiers anglais ont été pensés pour prolonger le spectacle. Presque tous remontants, ils fleurissent de la fin du printemps jusqu’aux portes de l’automne par vagues successives, avec des fleurs aussi parfumées que celles des anciens mais dans une palette beaucoup plus large, incluant jaunes lumineux comme ‘Graham Thomas’, roses intenses comme ‘Gertrude Jekyll’ ou teintes délicates comme ‘The Lady’s Blush’. Leur port arrondi fonctionne à merveille en petit jardin, en massif structuré ou même en grand pot sur une terrasse.

Pour éviter la mauvaise surprise, mieux vaut raisonner en usage plutôt qu’au coup de cœur immédiat :

Vous voulez des roses tout l’été sur un balcon ou un petit jardin : privilégiez le rosier anglais , remontant et compact.

, remontant et compact. Vous rêvez d’une scène spectaculaire en juin dans un grand jardin : misez sur le rosier ancien , en massif ou en haie libre.

, en massif ou en haie libre. Vous avez peu de temps pour la taille : l’ancien se contente d’une coupe légère après floraison ; l’anglais apprécie une taille régulière et l’on supprime ses fleurs fanées pour relancer les vagues.

Vous aimez les couleurs chaudes (jaune, abricot, orangé) : elles se trouvent surtout chez les anglais.

Erreur à éviter : acheter un rosier ancien pour une terrasse en pensant qu’il fleurira sans arrêt, ou le tailler court en hiver comme un rosier moderne, au risque de sacrifier sa seule grande floraison.

Petit bonus : marier les deux fonctionne à merveille, avec un ancien en arrière-plan pour le tableau de printemps et un anglais devant pour prolonger le parfum jusqu’à l’automne.