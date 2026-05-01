Courgettes : ce geste simple en mai au pied des plants, que les anciens faisaient toujours, double la récolte
En mai, alors que les gelées s’éloignent, un geste précis au pied des courgettes change la saison entière du potager. Hérité des anciens, il promet des paniers bien remplis.
Chaque été, la scène se répète : on bichonne ses plants de courgettes, on arrose, on bêche… et au bout du rang, seulement trois fruits tristounets. Pendant ce temps, le potager du voisin âgé déborde de courgettes charnues, comme autrefois chez nos grands-parents.
Leur secret tenait souvent en un seul geste réalisé chaque année en mai, sans engrais chimiques ni effort supplémentaire : un geste simple au pied des courgettes, posé au bon moment, qui préparait toute la saison. Ce réflexe d’anciens jardiniers reste à portée de main aujourd’hui.
Pourquoi le mois de mai change tout pour les courgettes
En mai, le potager bascule dans la belle saison : les gelées s’éloignent, la terre se réchauffe et les plants reprennent vigueur. Après les Saints de Glace, autour du 11 au 13 mai, les courgettes peuvent enfin s’installer en pleine terre sans risque.
C’est précisément à ce moment que les racines s’ancrent profondément et que la plante prépare sa future avalanche de fruits. Tout ce que l’on fait alors au pied du plant, en particulier la façon de couvrir le sol, va conditionner la vigueur et la quantité de courgettes récoltées.
Le geste des anciens : un paillage épais au pied des courgettes
Le fameux geste, c’est le paillage des courgettes en mai. Les anciens étalaient une vraie couverture végétale tout autour du pied pour imiter un sous‑bois protecteur. Paille dorée, feuilles mortes broyées ou tonte de gazon bien séchée : ces matières riches en carbone nourrissent la terre en se décomposant.
Pour que ce paillage soit vraiment efficace, un simple voile décoratif ne suffit pas. Il faut viser une épaisseur de 5 à 10 centimètres tout autour de la zone de culture, en l’installant juste après la plantation et un bon arrosage, sur une terre déjà tiède.
Installer ce paillage pour de belles récoltes
Autour de chaque pied, on forme un large disque de paillis, en laissant toujours un cercle de terre nue de quelques centimètres autour de la tige. Cet espace de respiration évite la pourriture du collet et le reste du paillage bloque la lumière pour les mauvaises herbes.
Sous cette couverture, la terre reste fraîche : l’évaporation devient trois fois plus faible, la courgette, qui contient plus de 90 % d’eau, ne subit plus de coups de soif et ses fleurs tiennent mieux. Les vers de terre transforment peu à peu le paillis en engrais et, bien conduite, une plante peut offrir 3 à 5 kilos de fruits.
Sources
En bref
- En mai, après les Saints de Glace, les anciens jardiniers appliquaient un geste précis au pied des courgettes pour booster la production. 🌱
- Ce rituel repose sur le paillage des courgettes en mai, effectué à un moment clé avec des matières choisies autour des plants. 🧺
- À la clé, moins d’arrosages, un sol vivant et des récoltes nettement plus généreuses, à condition de respecter quelques règles souvent oubliées. 💧
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