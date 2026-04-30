Arrêtez de l’arracher : cette prétendue mauvaise herbe est la pire ennemie des moustiques dans votre jardin

Chaque été, les moustiques gâchent les soirées sur la terrasse alors qu’une plante sauvage au feuillage de fougère, la tanaisie, peut les tenir à distance. Où et comment l’apprivoiser sans envahir le jardin ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tanacetum vulgare 🌸 Nom courant Tanaisie commune 📏 Dimensions 80 à 120 cm x 30 à 60 cm ☀️ Exposition Soleil, légère mi-ombre possible ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Feuillage caduc, très découpé, aromatique

Au retour des beaux jours, le même scénario recommence : on installe le salon de jardin, on rêve d’apéros qui s’éternisent… et les moustiques transforment chaque soirée en combat rapproché. Bougies à la citronnelle, sprays, prises anti-insectes s’enchaînent, avec plus ou moins de succès, et la terrasse finit souvent par sentir le produit chimique.

Une alliée redoutable pousse pourtant déjà chez eux, sans effort. Au pied d’un muret, le long d’un chemin ou derrière le cabanon, cette grande sauvageonne au feuillage de fougère et aux petits boutons jaunes est souvent arrachée d’un coup de bêche. Elle porte pourtant un nom à retenir : la tanaisie, l’une des meilleures plantes naturelles contre les moustiques.

La « mauvaise herbe » qui pousse partout : reconnaître la tanaisie

Au premier regard, la tanaisie anti moustique ressemble à une simple herbe folle. C’est une plante vivace formant des touffes denses, hautes de 80 à 120 cm, avec des feuilles finement découpées, très vertes, qui rappellent de petites fougères. En été, elle se couvre de nombreux petits disques jaune d’or, comme des boutons d’or bien serrés.

Plante très rustique, la tanaisie supporte le froid comme les étés brûlants, se contente d’un sol pauvre, sec ou caillouteux, et préfère le plein soleil. Son seul vrai défaut ? Des racines rampantes très vigoureuses, capables de coloniser un massif ; sur une terrasse ou près de la maison, mieux vaut donc la cultiver en grand pot ou derrière une barrière anti-rhizomes.

Pourquoi la tanaisie fait fuir les moustiques

Les moustiques, y compris le moustique tigre, repèrent leurs proies grâce au dioxyde de carbone que nous expirons et aux odeurs de notre peau. Ils adorent aussi les petites zones d’eau stagnante pour pondre. Les plantes très parfumées viennent brouiller ces signaux. La tanaisie diffuse un parfum puissant, camphré, légèrement amer, qui sature l’air autour d’elle et masque nos effluves ; les insectes, désorientés, préfèrent contourner la zone.

Dans les campagnes, on suspendait des bouquets secs de tanaisie dans les granges pour tenir mouches et parasites à distance. Le même réflexe fonctionne aujourd’hui sur un balcon. Quelques feuilles fraîches, froissées entre les doigts puis disposées dans de petites coupelles autour de la table, libèrent un nuage odorant protecteur pendant la soirée. Quand le parfum s’atténue, il suffit de renouveler les feuilles ou de resserrer les bouquets.

Où installer la tanaisie et quels gestes adopter

Bonne nouvelle, cette protectrice réclame peu d’attention. Installée en pot profond ou dans une zone contenue, elle se passe d’arrosage fréquent et supporte les sols pauvres, idéale pour un jardin sec. Attention toutefois à ne pas la laisser envahir le potager, ni à l’utiliser en tisane maison : la plante est réputée toxique si elle est ingérée. Quelques gestes clés suffisent pour en tirer le meilleur :

Installer un ou deux gros pots près de la table.

Placer quelques touffes au soleil, loin du potager.

Froisser des feuilles avant chaque soirée en extérieur.

Suspendre des bouquets secs aux fenêtres et portes.

Traquer l’eau stagnante dans coupelles, seaux et bâches.