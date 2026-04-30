Pelouse jaune, trous, sécheresse : cette nouvelle façon de tondre change tout, mais presque personne ne l’applique

Vous tondez court pour être tranquille et votre pelouse jaunit dès l’été ? Entre calendrier, hauteur et herbe recyclée, une autre façon de tondre change tout.

Le vrombissement des tondeuses revient avec les beaux jours, et avec lui la même question qui trotte dans toutes les têtes : comment avoir enfin une pelouse bien verte, sans trous ni plaques jaunes, du printemps à l’hiver ? Beaucoup ont cru qu’il suffisait de raser au plus court, quitte à martyriser un peu l’herbe.

La nouvelle tendance, portée par les paysagistes, change complètement la donne : place à la tonte raisonnée, qui respecte le rythme du gazon, le sol… et les voisins. Entre première coupe de mars et dernier passage d’automne, la vraie clé, c’est de savoir quand tondre la pelouse, à quelle hauteur et quoi faire des déchets de tonte. C’est là que tout se joue.

Le bon moment : quand tondre la pelouse au fil des saisons

Le calendrier est votre meilleur allié. La première tonte intervient généralement en mars, dès que le sol s’est réchauffé, sur une herbe sèche d’environ 8 à 10 cm. Tondre plus tôt, sur un terrain gorgé d’eau, arrache les racines et tasse la terre. Au printemps puis en septembre-octobre, un passage par semaine suffit souvent. La dernière tonte se fait en fin octobre ou début novembre, avant les premières gelées, en laissant l’herbe un peu plus haute pour qu’elle capte la lumière et passe l’hiver sans pourrir.

En été, le mot d’ordre a changé : protéger plutôt que fignoler. On espace la tonte tous les 10 à 15 jours selon la pousse, et on évite absolument les passages en pleine canicule. D’ailleurs, en période de sécheresse sévère, mieux vaut laisser le gazon tranquille : tondre un sol brûlant et sec le fragilise durablement. Même prudence en hiver ou par temps de gel, où le gazon ne doit pas être touché.

Hauteur et rythme : les bons réglages (et les faux amis)

Une pelouse dense commence par la fameuse règle du 1/3 : ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur en une seule fois. Pour une pelouse familiale, viser 5 à 7 cm est idéal ; on monte à 8 cm lors des fortes chaleurs pour ombrer le sol. Le “gazon de golf” à 3 cm a fière allure, mais il impose arrosages et tontes très fréquentes. Si l’herbe a beaucoup poussé pendant les vacances, on la fait redescendre en deux passages à quelques jours d’intervalle.

Nous avons tous déjà voulu “faire vite” en tondant après une averse : mauvaise idée. L’herbe humide bourre la tondeuse, se coupe mal et favorise les maladies. Autre piège discret, la lame émoussée qui déchire au lieu de trancher ; un affûtage au moins une fois par an change vraiment l’aspect du gazon. Là encore, prendre deux minutes pour vérifier l’état de la machine évite bien des déconvenues.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’engrais élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tonte raisonnée, en respectant la règle du tiers et une hauteur assez haute, garde des racines profondes et un sol frais. En laissant au sol l’herbe finement coupée (mulching), les nutriments qu’elle contient retournent directement dans la terre et nourrissent naturellement le gazon. 💡 Le petit plus : utiliser le surplus d’herbe sèche en fine couche au pied des haies ou au potager forme un paillage qui limite les mauvaises herbes et garde l’humidité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raser la pelouse et ramasser systématiquement toute l’herbe, surtout en été : le sol se dessèche, le gazon s’épuise et vous devenez dépendant des engrais chimiques.

Recycler l’herbe coupée : un engrais naturel qui change tout

Chaque tonte produit une “paille verte” que l’on envoie trop souvent à la déchetterie, alors qu’elle regorge d’azote, de potassium et de minéraux. Laisser ces brins finement hachés au sol, c’est pratiquer le mulching : ils se décomposent en quelques jours, forment une fine couche d’humus et nourrissent la vie du sol (vers de terre, micro-organismes). Résultat, un gazon plus dense, plus résistant, qui demande beaucoup moins d’engrais du commerce.

C’est très simple à mettre en place : de nombreuses tondeuses disposent d’un mode mulching ou d’une trappe à fermer pour que l’herbe soit broyée et redéposée entre les brins. On tond alors plus souvent, par temps sec, en respectant la règle du 1/3 pour éviter les paquets étouffants. Le reste peut servir de paillage en couche fine. Petit bonus : en choisissant une tondeuse électrique plus silencieuse et en respectant les créneaux habituels (8h30-12h, 14h-19h30 en semaine ; 9h-12h, 15h-19h le samedi ; 10h-12h le dimanche), le rituel de tonte devient aussi agréable pour vous que pour le voisinage.