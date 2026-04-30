À 62 ans, une femme décide de rompre avec sodas et snacks industriels qui rythmaient son quotidien depuis des décennies. Entre sevrage brutal et renaissance après 60 ans, son récit éclaire ce que ces produits font vraiment au corps.

Après 60 ans, beaucoup de Français se plaignent de fatigue, de mauvais sommeil, d’esprit embrumé. En France, entre 30 % et 35 % des calories adultes viennent d’aliments ultra-transformés, d’après Ma-sante.news. La cohorte NutriNet-Santé a lié +10 % de ces produits à +12 % de maladies cardiovasculaires et +10 % de cancers. Certains seniors prouvent qu’un changement reste possible.

Le témoignage d’une Américaine, publié par VegOut, raconte comment elle a stoppé net les sodas et les snacks industriels à 62 ans. En vidant son placard, elle a retrouvé dix-sept boîtes de gâteaux emballés, achetés pour combler le vide après la mort de son mari. En comptant les canettes recyclées, elle estime avoir bu mille sodas par an pendant trente ans, soit près de 30 000 canettes, avant ce déclic.

À 62 ans, arrêter sodas et snacks

Les premiers jours, cette femme décrit une sensation de lenteur, des maux de tête et une irritabilité qui déborde sur ses proches. Elle se demande si cette agressivité vient du manque ou de sa personnalité. Pour DocteurBonnebouffe, les boissons sucrées sont des calories vides qui font grimper la glycémie puis chuter brutalement, provoquent fringales, variations d’humeur et augmentent le risque de diabète de type 2.

Au bout de trois semaines sans sodas, elle remarque que le brouillard de fin de matinée disparaît, ses mains cessent de trembler et elle ne cherche plus compulsivement du sucre. Son sommeil, morcelé depuis des années, finit par atteindre sept heures d’affilée. Les douleurs articulaires diminuent. La Santé au quotidien rappelle que chez les seniors, boissons sucrées et caféinées aggravent fatigue, troubles du sommeil, déshydratation et fragilité osseuse.

Aliments ultra-transformés et santé après 60 ans

La classification NOVA, citée par Ma-sante.news, place les aliments ultra-transformés dans la catégorie la plus transformée : produits recomposés, riches en additifs, arômes, sucres et graisses. C’était le quotidien de cette septuagénaire entre biscuits, plats préparés et sodas. La cohorte NutriNet-Santé a montré qu’une hausse de 10 % de ces produits est associée à une augmentation de 12 % du risque de maladies cardiovasculaires et d’environ 10 % du risque de cancer.

La diététicienne Yasmine Ouédraogo/Zerbo résume le problème : « Les boissons sucrées et sodas, qui fatiguent rapidement. » et « Les snacks industriels (biscuits, bonbons, chips), pauvres en nutriments. » En France, le Programme national nutrition santé (PNNS) et Santé publique France conseillent de les limiter. Journée-mondiale.com rappelle qu’une canette de 33 cl peut apporter 35 g de sucre, soit 7 morceaux, ce qui épuise le pancréas et favorise la prise de poids.

À 70 ans, se redécouvrir autrement

Au fil des mois, cette femme constate un apaisement mental : moins de colère, plus de patience, la sensation d’un voile qui se lève. Elle dit avoir l’impression de fonctionner à 100 %, alors qu’elle vivait à 70 % en croyant que c’était normal. Des travaux des National Institutes of Health sur le régime MIND associent ce type d’alimentation à un moindre déclin cognitif chez les seniors.