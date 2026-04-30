Si vos placards sentent le renfermé, ce geste avec un ingrédient de cuisine révélé par un pressing va tout changer

Chaque matin, une odeur de renfermé s’échappait de ses placards pourtant remplis de linge propre. Jusqu’au conseil inattendu d’un pressing, basé sur un simple ingrédient de cuisine.

Qui n’a jamais ouvert une porte d’armoire avec une petite appréhension, en redoutant cette odeur de renfermé qui colle au nez dès le matin ? Certains finissent par relaver les draps propres, ou par asperger leurs placards de sprays parfumés qui ne font que camoufler le problème.

Comme le confie une lectrice : « J’ouvrais mes placards en grimaçant chaque matin ». Jusqu’au jour où une employée de pressing lui a montré un geste tout simple, avec un ingrédient déjà présent dans la cuisine. Depuis, plus aucune odeur de renfermé dans les placards… et pas un centime dépensé en désodorisants.

Pourquoi vos placards sentent le renfermé (même avec du linge propre)

En France, près de 40 % des logements ont au moins une pièce humide. Quand un placard est adossé à un mur froid ou près d’une salle de bains, l’humidité s’y accumule vite. Au-delà de 60 % d’humidité dans l’air, les micro-organismes prolifèrent sur les parois et les fibres textiles, d’où ce parfum de cave qui finit par imprégner le linge.

S’y ajoutent les petites habitudes du quotidien : ranger des serviettes encore tièdes, un jean à peine sec, ou un pull resté trop longtemps dans le tambour d’un lave-linge encrassé. Les vieux meubles en bois fermés en continu, la poussière oubliée sur les étagères, les boîtes plastiques mal rincées ou une paire de chaussures rangée « provisoirement » créent un mélange d’odeurs tenaces.

Le geste montré par le pressing : un simple bol de marc de café sec

Face à ce problème, la professionnelle du pressing n’a pas sorti un spray miracle, mais parlé de marc de café. Son conseil : récupérer le marc du matin, l’étaler sur une assiette pour le faire sécher complètement, puis le verser dans un petit bol ou une soucoupe. Un récipient ouvert par placard, deux pour un grand dressing, suffisent.

Ce résidu brun agit comme un véritable absorbeur d’odeurs naturel. Sa structure poreuse capte les molécules responsables des mauvaises odeurs et une partie de la vapeur d’eau. Le placard reste neutre, sans parfum agressif. Il suffit de remplacer le marc toutes les deux à trois semaines, selon l’humidité de la pièce. Le coût est nul, l’odeur disparaît en quelques jours et le geste devient vite automatique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie 0 € de désodorisant 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le marc de café sec agit comme un petit charbon végétal : sa structure poreuse piège les molécules responsables des mauvaises odeurs et une partie de la vapeur d’eau. En asséchant légèrement l’air du placard, il freine le développement des micro-organismes à l’origine du renfermé. Associé à une aération régulière et à du linge parfaitement sec, il casse la chaîne « humidité → moisissure → odeur ». 💡 Le petit plus : Une fois saturé, le marc peut aller au compost ou au pied des plantes, et l’on peut poser à côté un petit savon de Marseille ou de lavande pour un parfum discret façon linge de pressing. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Mettre du marc de café encore humide dans un placard fermé : au lieu d’absorber, il favorise la moisissure et renforce les mauvaises odeurs.

La routine anti-odeurs qui empêche l’odeur de revenir

Pour que le bol de marc donne le meilleur, un mini-rituel suffit. Une fois par mois, vider l’étagère la plus touchée, passer un chiffon légèrement imbibé d’eau et de vinaigre blanc, puis laisser portes grandes ouvertes au moins 30 minutes. D’ailleurs, si des taches noires apparaissent sur le mur ou le bois, ou si une zone sent très fort, mieux vaut chercher une source d’infiltration.

Au quotidien, l’idée est simple : ne jamais enfermer d’humidité. Sortir le linge du lave-linge dès la fin du cycle, le laisser sécher complètement, éviter les piles trop serrées et ouvrir les portes du dressing dix minutes pendant le ménage. Pour celles et ceux qui n’aiment pas l’odeur du café, un bol de bicarbonate ou un pain de savon de Marseille peuvent compléter le marc… et l’armoire redevient un endroit où il fait bon respirer.