Cette tarte fine aux tomates confites prête en 25 min sauve vos dîners improvisés, sauf si vous faites cette erreur
En vingt-cinq minutes au four, cette tarte fine tomates confites promet une pâte feuilletée dorée et un parfum de vacances. Quelle simple astuce la rend aussi croustillante pour un dîner improvisé entre amis ?
Le parfum du basilic chaud, le sucre des tomates qui rôtissent, le feuilletage qui claque sous le couteau : en quelques minutes, la cuisine prend des airs de terrasse. On entend presque les verres s’entrechoquer autour de la table.
Cette tarte fine tomates confites fait exactement ça : elle transforme un dîner improvisé en moment ensoleillé, sans stress ni courses compliquées. Pâte feuilletée croustillante, pesto généreux, tomates cerises presque confites… on ne demande qu’un four chaud et dix minutes devant soi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre prête à dérouler (environ 230 g)
- ✅ 350 g de tomates cerises bien mûres
- ✅ 120 g de pesto de basilic (ou pesto rosso)
- ✅ 40 g de parmesan fraîchement râpé
Les ingrédients pour une tarte fine tomates confites prête en 25 minutes
Pour quatre personnes, on vise le simple et bon : une pâte feuilletée pur beurre bien froide, un bocal de pesto, un saladier de tomates cerises, un nuage de parmesan. Autour, huile d’olive, ail, balsamique, pignons et basilic frais signent le goût du Sud.
La technique express pour des tomates presque confites sans détremper la pâte
La tentation, quand on prépare une tarte salée express, c’est de poser les tomates crues directement sur la pâte. Mauvaise idée : elles rendent leur jus et ramollissent tout. En les passant d’abord 10 minutes à 200 °C, on concentre leur parfum et on protège le feuilletage.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chaleur tournante. Dérouler la pâte froide sur une plaque, piquer le centre en laissant 1,5 cm de bord.
- Technique : Couper les tomates en deux, les poser côté coupé vers le haut. Arroser d’huile, saler, poivrer, ajouter ail et balsamique, enfourner 10 minutes.
- Cuisson : Sur la pâte, saupoudrer très légèrement le centre de chapelure ou de parmesan, étaler le pesto, disposer les tomates rôties, parsemer le reste de parmesan.
- Finition : Cuire environ 20 minutes, jusqu’à bord bien doré et dessous sec. Laisser reposer 2 minutes, puis ajouter basilic, pignons, huile d’olive, zestes et burrata si prévue.
Finitions ensoleillées et idées pour un vrai dîner d’été improvisé
À table, cette tarte fine tomates cerises pesto aime une salade de roquette bien citronnée ou une laitue croquante. En format apéro, on découpe des bandes à manger avec les doigts. Pour réchauffer, compter 6 à 8 minutes à 180 °C sur grille, jamais au micro-ondes.
En bref
- 🍅 Pour un dîner improvisé, cette tarte fine tomates confites associe pâte feuilletée, tomates cerises, pesto et parmesan en une version ensoleillée.
- 🔥 Une cuisson rapide des tomates et un montage précis sur la pâte garantissent une tarte salée express à la fois fondante et très légère.
- 🌿 Entre burrata crémeuse, pignons grillés et touche de citron, quelques finitions transforment cette tarte fine tomates confites en véritable repas d’été.
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