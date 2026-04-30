Je mangeais ce déjeuner surgelé tous les midis : l’erreur repérée par le diététicien explique vos coups de barre

À force de réchauffer le même plat surgelé au bureau, je croyais optimiser mes journées. Jusqu’à ce qu’un diététicien examine mon assiette et pointe un déséquilibre inattendu.

À midi, l’odeur de fromage fondu qui s’échappe du micro-ondes, la vapeur qui embue le plastique, la fourchette qui plonge dans des pâtes brûlantes : pour beaucoup, le déjeuner ressemble à ce rituel chronométré.

On a l’impression d’avoir “fait ce qu’il faut” ; pourtant la faim revient à 16 heures avec le coup de barre. Jusqu’au jour où un diététicien observe ce plateau surgelé et pâlit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de mélange de légumes surgelés nature (brocolis, carottes, haricots verts)

✅ 100 à 120 g de féculent cuit : nouilles aux légumes Picard ou riz / quinoa nature

✅ 100 à 120 g de protéine maigre : filet de poisson blanc, crevettes ou steak haché 4 %

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, sauce soja ou citron, ail, herbes et épices

Quand un diététicien a vu ce déjeuner surgelé

Face au plat réchauffé, le diététicien pointe une montagne de féculents noyés sous la sauce, quelques miettes de viande, deux rondelles de légumes. Sur l’étiquette, tout semble cadré ; dans l’assiette, le repas est salé, gras, pauvre en fibres et protéines.

La règle 1 protéine, 2 légumes, 1 féculent

Pour transformer ce réflexe en déjeuner surgelé équilibré, le spécialiste propose une formule claire : 1 protéine + 2 légumes + 1 féculent. Visuellement, la moitié de l’assiette en légumes, un quart en féculents, un quart en protéines. On pioche dans les surgelés nature, on ajoute éventuellement des nouilles aux légumes ou du riz, puis une cuillère d’huile d’olive crue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tracer mentalement l’assiette : moitié légumes, quart féculents, quart protéines. Prévoir environ 200 g de légumes, 100 g de féculent et 100 g de protéine maigre surgelés. Technique : Mettre légumes et féculent dans un plat pour micro-ondes, couvrir. Chauffer 5 à 8 minutes à 700–800 W, en mélangeant une fois. Cuisson : Pendant ce temps, chauffer une poêle antiadhésive avec ail ou oignon surgelé. Ajouter la protéine choisie et cuire 5 à 7 minutes à feu moyen, en retournant à mi-cuisson. Finition : Dans l’assiette, disposer ½ de légumes, ¼ de féculents, ¼ de protéines. Arroser d’1 c. à soupe d’huile d’olive, ajouter sauce soja ou citron, herbes et épices, sans sauce industrielle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories ≈ 400–500 kcal / assiette 🔍 Le secret de l’expert Nettement plus de légumes et une bonne portion de protéines apportent fibres et mastication. Le féculent reste présent mais encadré, ce qui évite le grand creux de l’après-midi. ✨ Le twist gourmand : Une sauce minute : yaourt nature, moutarde, citron et herbes surgelées bien relevées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le faux pas : cumuler plat gratiné très salé, double portion de féculents et pain blanc.

Variantes pour un déjeuner surgelé équilibré

Pour varier ce déjeuner surgelé équilibré, on alterne : colin + brocolis-carottes + riz, crevettes + nouilles aux légumes Picard + haricots verts, ou tofu + épinards + quinoa. Au rayon, on vise légumes nature, protéines maigres Nutri-Score A ou B et listes d’ingrédients courtes, en gardant une activité physique régulière.

Sources Top Santé

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