Je mangeais ce déjeuner surgelé tous les midis : l’erreur repérée par le diététicien explique vos coups de barre
À force de réchauffer le même plat surgelé au bureau, je croyais optimiser mes journées. Jusqu’à ce qu’un diététicien examine mon assiette et pointe un déséquilibre inattendu.
À midi, l’odeur de fromage fondu qui s’échappe du micro-ondes, la vapeur qui embue le plastique, la fourchette qui plonge dans des pâtes brûlantes : pour beaucoup, le déjeuner ressemble à ce rituel chronométré.
On a l’impression d’avoir “fait ce qu’il faut” ; pourtant la faim revient à 16 heures avec le coup de barre. Jusqu’au jour où un diététicien observe ce plateau surgelé et pâlit.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de mélange de légumes surgelés nature (brocolis, carottes, haricots verts)
- ✅ 100 à 120 g de féculent cuit : nouilles aux légumes Picard ou riz / quinoa nature
- ✅ 100 à 120 g de protéine maigre : filet de poisson blanc, crevettes ou steak haché 4 %
- ✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, sauce soja ou citron, ail, herbes et épices
Quand un diététicien a vu ce déjeuner surgelé
Face au plat réchauffé, le diététicien pointe une montagne de féculents noyés sous la sauce, quelques miettes de viande, deux rondelles de légumes. Sur l’étiquette, tout semble cadré ; dans l’assiette, le repas est salé, gras, pauvre en fibres et protéines.
La règle 1 protéine, 2 légumes, 1 féculent
Pour transformer ce réflexe en déjeuner surgelé équilibré, le spécialiste propose une formule claire : 1 protéine + 2 légumes + 1 féculent. Visuellement, la moitié de l’assiette en légumes, un quart en féculents, un quart en protéines. On pioche dans les surgelés nature, on ajoute éventuellement des nouilles aux légumes ou du riz, puis une cuillère d’huile d’olive crue.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Tracer mentalement l’assiette : moitié légumes, quart féculents, quart protéines. Prévoir environ 200 g de légumes, 100 g de féculent et 100 g de protéine maigre surgelés.
- Technique : Mettre légumes et féculent dans un plat pour micro-ondes, couvrir. Chauffer 5 à 8 minutes à 700–800 W, en mélangeant une fois.
- Cuisson : Pendant ce temps, chauffer une poêle antiadhésive avec ail ou oignon surgelé. Ajouter la protéine choisie et cuire 5 à 7 minutes à feu moyen, en retournant à mi-cuisson.
- Finition : Dans l’assiette, disposer ½ de légumes, ¼ de féculents, ¼ de protéines. Arroser d’1 c. à soupe d’huile d’olive, ajouter sauce soja ou citron, herbes et épices, sans sauce industrielle.
Variantes pour un déjeuner surgelé équilibré
Pour varier ce déjeuner surgelé équilibré, on alterne : colin + brocolis-carottes + riz, crevettes + nouilles aux légumes Picard + haricots verts, ou tofu + épinards + quinoa. Au rayon, on vise légumes nature, protéines maigres Nutri-Score A ou B et listes d’ingrédients courtes, en gardant une activité physique régulière.
Sources
En bref
- 🍽️ Chaque midi, un employé apporte son plat surgelé au bureau jusqu’au jour où le diététicien qui l’accompagne analyse enfin ce déjeuner.
- ⚖️ Le spécialiste décortique la composition, explique l’impact sur la satiété et propose une nouvelle façon de construire un déjeuner surgelé équilibré.
- 🤔 Entre choix des légumes surgelés, part de féculents et assaisonnements légers, une méthode visuelle promet de transformer durablement ce repas express.
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