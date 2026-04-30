J’ai testé un soir cette tarte Tatin salée aux tomates cerises : le secret qui l’a rendue incontournable à l’apéro
Un soir de printemps, une tarte Tatin salée tomates cerises a sauvé un apéro menacé par la pâte détrempée. Entre fond laqué et bouchées croustillantes, cette version renversée cache une astuce redoutablement simple.
Tarte Tatin salée tomates cerises : testée un soir, devenue star de tous les apéros ensoleillés
Fin d’après-midi de printemps, verres qui tintent et odeur de four chaud mêlée au parfum des herbes. Sur la table, une tarte renversée arrive fumante ; la pâte gonfle, promet un craquant net, tandis que les tomates brillent comme de petites billes laquées.
On connaît tous ces essais de tarte salée où le jus des tomates détrempe tout et ruine la soirée. Un soir, en jouant la carte tatin, tout a basculé : une base sucré-salé, des tomates bien serrées, un retournement à chaud… Résultat, une tarte Tatin salée tomates cerises qui ne quitte plus les apéros ensoleillés.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de tomates cerises bien fermes, rincées et soigneusement séchées
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (~230 g), bien froide
- ✅ Base caramélisée : 2 c. à s. de moutarde, 1 c. à s. de miel, 1 c. à s. de vinaigre balsamique, 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de sucre, 1 c. à c. de thym, sel, poivre
- ✅ Finition : 1 grosse poignée de basilic frais, 60 g de feta ou 1 petite burrata, 20 g de pignons torréfiés (facultatif)
Le déclic d’un soir : une tarte Tatin salée tomates cerises pour l’apéro
Cette version salée pense apéro : cuite en grande tarte, elle se découpe en carrés à picorer. Les tomates cerises restent entières, bien serrées ; elles éclatent en bouche, presque confites, sur un fond caramélisé. Au‑dessus, la pâte feuilletée pur beurre reste sèche, dorée, très croustillante.
Pas-à-pas : la méthode anti-tarte détrempée
Tout se joue sur trois points : une base moutarde–miel–balsamique en couche fine, des tomates bien sèches serrées dans le moule, et une pâte froide cuite à 200 °C. Ainsi, le jus devient un sirop épais et la pâte reste croustillante, pas spongieuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Beurrer le moule, frotter éventuellement avec l’ail, mélanger la base, disposer les tomates bien serrées.
- Technique : Poser la pâte feuilletée sur les tomates, rentrer les bords à l’intérieur et piquer la surface.
- Cuisson : Enfourner 25 à 30 minutes à 200 °C, jusqu’à une pâte bien dorée et gonflée.
- Finition : Laisser reposer 5 minutes, retourner sur un plat, ajouter basilic, feta ou burrata et pignons.
Version apéro : service, conservation et twists ensoleillés
Servie tiède, coupée en carrés, cette tatin accompagne un rosé frais. On la réchauffe 5 minutes à 180 °C pour retrouver tout son croustillant.
En bref
- 🍅 Un soir, une tarte Tatin salée tomates cerises improvisée à 200 °C est devenue la recette fétiche d’un apéro ensoleillé entre amis.
- 🔥 Base moutarde‑miel‑balsamique, tomates bien serrées et pâte feuilletée froide créent un fond caramélisé sans noyer la tarte.
- ✨ Entre format à partager, version mini-tartelettes et twists feta, burrata ou pignons, cette tatin cache encore quelques tours pour vos prochains apéros.
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