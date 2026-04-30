Je fuyais le fraisier par peur de le rater : cette recette inratable corrige les 3 erreurs qui font tout s’écrouler

Pendant des années, j’ai fui le fraisier par peur du désastre à la découpe. Jusqu’à cette recette fraisier inratable, pensée pour rassurer même les débutants.

Le parfum de vanille, la fraise juteuse, la part qui se tient sans s’écrouler… Quand un fraisier est réussi, on entend presque le silence autour de la table. Et pourtant, beaucoup n’osent plus se lancer.

Entre génoise qui casse, crème qui coule et fraises qui détrempent tout, on finit par fuir ce dessert mythique. Cette version de fraisier facile agit comme filet de sécurité : quelques gestes précis, un montage guidé, une vraie recette fraisier inratable sans prise de tête.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base génoise : 4 œufs, sucre, farine

: 4 œufs, sucre, farine ✅ Crème pâtissière vanillée : lait, jaunes, fécule

✅ Finition crème diplomate : gélatine, crème liquide, sucre

: gélatine, crème liquide, sucre ✅ Fraises & sirop : 350 g de fraises

Pourquoi le fraisier fait peur

Ce dessert cumule trois pièges. La génoise doit rester souple sans levure, la crème assez ferme pour ne pas couler, les fraises assez sèches pour ne pas détremper le fond. Et tout se joue au moment du montage, puis de la première part.

La méthode qui suit sécurise précisément ces points sensibles.

La méthode inratable, étape par étape

On bat les œufs et le sucre jusqu’à un ruban très mousseux, on ajoute la farine, puis la génoise cuit à 180 °C pour rester souple. Pendant qu’elle refroidit, on réalise une crème diplomate à la gélatine et on prépare des fraises parfaitement sèches pour le montage au cercle.

Tout est pensé pour rassurer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucre 8 à 10 minutes, ajouter la farine, cuire la génoise à 180 °C, laisser totalement refroidir. Technique : Chauffer lait et vanille, mélanger jaunes, sucre et fécule, cuire en crème pâtissière puis y dissoudre les 4 feuilles de gélatine. Cuisson : Laisser la pâtissière refroidir, monter la crème en chantilly souple avec le sucre glace, l’incorporer délicatement pour obtenir une diplomate lisse. Finition : Préparer sirop et fraises, imbiber légèrement la génoise, monter le fraisier au cercle, lisser le dessus et réfrigérer au moins 4 heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté ≈ 1 h + 4 h de repos 🔍 Le secret de l’expert La gélatine crée un réseau qui retient l’eau de la crème, évitant qu’elle ne coule. Associée à une génoise bien foisonnée, peu cuite, elle garantit un fraisier qui se tient mais reste fondant en bouche. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le sirop avec du basilic ou du citron vert, puis ajouter sur le dessus quelques copeaux de chocolat blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Incorporer la chantilly dans une pâtissière encore tiède ; la crème tranche, la gélatine ne prend pas, le fraisier s’affaisse.

Variantes et service

Le sirop supporte bien un kirsch plus marqué, un trait de sirop de fraise ou une infusion rapide de basilic. Le fraisier se garde jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se découpe au couteau fin passé sous l’eau chaude.