Ce paysagiste suit toujours cette règle chiffrée pour éviter les massifs vides et avoir des fleurs toute l’année

Chaque printemps, vos bordures se transforment en patchwork de terre nue et de fleurs éphémères. Un paysagiste y applique toujours une règle chiffrée qui change tout au jardin.

Quand le printemps arrive, beaucoup de jardiniers découvrent des bordures clairsemées, avec plus de terre nue que de fleurs. On rajoute quelques pensées, quelques primevères, et dès l’été tout disparaît à nouveau. Un paysagiste expérimenté explique qu’il voit ce scénario partout. Pour lui, le secret d’un beau massif ne tient ni au budget ni au temps passé, mais à une règle simple qu’il applique chez tous ses clients.

Au fil des saisons, ce que tout le monde recherche, c’est un massif fleuri toute l’année, avec des volumes qui restent beaux même en plein mois de janvier. Or beaucoup de plates-bandes ressemblent à un patchwork : quelques annuelles éclatantes l’été, puis un grand trou brun le reste du temps. Le paysagiste parle presque d’un jardin en pointillés. Sa réponse tient pourtant en une seule règle chiffrée.

Pourquoi votre massif fleuri toute l’année semble vide la moitié du temps

Le problème vient souvent de la manière de choisir les plantes. En jardinerie, on craque pour une variété différente à chaque rayon, on rentre avec un seul sujet de chaque, planté au petit bonheur. Résultat : un alignement de pièces uniques, joli de près mais illisible de loin. Et, surtout, dès que les floraisons s’arrêtent, il ne reste plus rien pour tenir le regard.

Autre réflexe fréquent : coller les godets pour obtenir immédiatement un effet dense. Quelques mois plus tard, les végétaux se gênent, se privent d’eau et de nourriture, et les plus fragiles dépérissent. À l’inverse, les espaces laissés nus deviennent un paradis pour les mauvaises herbes et grillent au soleil. C’est en observant ces scènes que le paysagiste a décidé de toujours composer ses massifs avec trois familles de plantes bien distinctes, dans une proportion identique d’un jardin à l’autre.

La règle 30/30/40 du paysagiste pour un massif 4 saisons

Cette proportion, il la résume en une formule facile à retenir : la règle 30/30/40. Trente pour cent de végétaux persistants structurants, trente pour cent de vivaces à longue floraison, quarante pour cent de graminées et couvre-sols. Dans la couche haute, il mise sur l’oranger du Mexique, le laurier-tin, le houx crénelé ou le fusain de la Fortune. Devant, il alterne Hellébores, géranium vivace ‘Rozanne’, Euphorbia characias, Heuchères, puis des herbes comme le Carex oshimensis ‘Evergold’, la Fétuque bleue, le Bugle rampant ou la Pervenche.

Pour que l’effet fonctionne vraiment, il plante ces espèces par masses de trois, cinq ou sept sujets identiques plutôt qu’une seule touffe de chaque. Le regard lit alors des taches nettes au lieu d’un fouillis. Et puisque les graminées et couvre-sols occupent le sol, ils filtrent naturellement les indésirables, gardent la terre plus fraîche et limitent autant le désherbage que les arrosages d’appoint.

Comment planter et garder ce massif presque sans effort

Avant de planter, il conseille d’aérer la terre sans la retourner, puis d’y mélanger du compost mûr. Les godets sont posés à blanc pour vérifier les volumes, plantés en libérant les racines, arrosés, puis protégés par 7 centimètres de paillis organique.

Sources Maison & Travaux

«Ce trio de vivaces sculpturales plante mi mars supprime larrosage et transforme un massif banal en decor de paysagiste»