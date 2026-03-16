Vous achetez encore du terreau ? Ce déchet du jardin booste les semis et peut vous faire économiser gros

Chaque automne, mes feuilles mortes ne finissent plus en sacs poubelle mais en terreau de feuilles pour semis. Comment ce geste simple a changé mon potager et mon budget ?

Chaque automne, le jardin se couvre d’un tapis de feuilles mortes que beaucoup entassent en sacs avant de filer à la jardinerie acheter du terreau. Deux corvées pour un même résultat, en apparence inévitable.

Pourtant, ce que l’on considère comme un déchet est en réalité un terreau de feuilles mortes d’une qualité étonnante, capable de prendre la place des sacs du commerce pour les semis. Et ce changement discret suffit à alléger à la fois le budget et la poubelle.

Feuilles mortes : un terreau de semis gratuit qui remplace le commerce

Sur une année, un jardinier amateur qui fabrique son propre substrat à partir des feuilles peut économiser entre 30 et 50 euros, selon la surface cultivée. Moins de sacs plastiques à transporter, moins de tourbe extraite, et surtout une ressource locale qui ne quitte jamais le jardin.

Ces feuilles, une fois décomposées, donnent un humus léger, proche de celui que l’on trouve en forêt. Pour les jeunes racines, cette structure aérée retient bien l’eau tout en évitant l’asphyxie. Le pH légèrement acide, compris entre 5,5 et 6,5, convient à la majorité des plantes au stade semis et limite la prolifération de maladies.

Transformer les feuilles de chêne et de hêtre en or brun pour les semis

Toutes les essences ne se valent pas. Les feuilles de chêne et de hêtre sont de véritables « grands crus » : riches en tanins et en lignine, elles se décomposent lentement pour former un humus stable, souple et très fin, parfait pour remplir godets et terrines. Il faut accepter d’attendre de 12 à 18 mois, le temps que 1 m³ de feuilles fraîches se transforme en environ 200 litres de terreau mûr.

Pour réussir, on installe un bac grillagé avec quatre piquets, posé directement sur la terre. Le tas doit rester humide sans être détrempé ; s’il fait sec, un arrosage au démarrage aide la vie du sol à s’installer. Un volume généreux maintient l’activité biologique même en hiver et évite que les feuilles ne s’envolent.

Un terreau idéal pour tomates… et une astuce zéro déchet en bonus

Au bout d’un an ou un peu plus, ce terreau tamisé devient la base rêvée pour les semis de tomates, poivrons et aubergines. Sa légèreté favorise un enracinement rapide et limite la fonte des semis, fréquente dans les terreaux trop compacts. On l’utilise pur ou majoritaire dans le mélange, en complétant avec un peu de compost mûr pour apporter des nutriments.

Dans la même logique de récupération, certains jardiniers recyclent aussi le rouleau de papier toilette pour chouchouter leurs plantations. Gena Murray résume l’intérêt de cette habitude : « Utiliser des rouleaux de papier toilette comme supports de semis est une astuce facile et écologique. Ils sont biodégradables, protègent les jeunes plants des nuisibles et retiennent l’humidité. En plus, c’est un excellent moyen de recycler et de réduire les déchets, bon pour votre jardin et pour la planète. Honnêtement, je n’étais pas sûre que cela allait fonctionner. J’ai utilisé des rouleaux de papier toilette pour démarrer des semis en intérieur mais jamais directement en extérieur. Je suis très contente du résultat et je n’ai encore perdu aucun semis », explique Gena Murray sur Instagram, citée par WalesOnline.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ne jetez plus ce déchet de salle de bain : il peut sauver vos semis de printemps et booster vos récoltes»