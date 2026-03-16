Rappel conso : ces fraises espagnoles en vrac chez Grand Frais, surchargées en pesticides, ne les consommez pas

Des fraises d’origine Espagne, servies au goûter ou en dessert, font l’objet d’un rappel chez Grand Frais et Fresh pour excès de pesticides. Avant d’en manger une de plus, une vérification s’impose.

Aux premiers rayons de soleil, les fraises s’invitent dans les salades de fruits, les tartes ou le goûter. Sauf que certaines barquettes improvisées au rayon vrac peuvent aujourd’hui poser un risque, avec des fruits surchargés en pesticides.

Un rappel de fraises d’origine Espagne vient d’être lancé pour des fruits vendus en vrac chez Grand Frais et Fresh. Si des fraises attendent encore au réfrigérateur ou au congélateur, une vérification s’impose.

Rappel de fraises d’origine Espagne chez Grand Frais et Fresh

L’alerte a été publiée le 16 mars 2026 sur le site gouvernemental Rappel Conso. Elle vise des fraises d’origine Espagne proposées en vrac au rayon fruits et légumes dans les magasins Grand Frais et Fresh, entre le 5 et le 9 mars 2026.

Aucun code-barres ni numéro de lot ne permet de les identifier, ce qui complique la tâche des clients. Toute fraise achetée en vrac, d’origine Espagne, dans ces enseignes sur cette période est potentiellement concernée.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : fraises fraîches d’origine Espagne, vendues en vrac au rayon fruits et légumes 🔢 GTIN & Lots : GTIN : non applicable (vente en vrac, sans code-barres consommateur) ; numéro de lot : non indiqué (vrac) 📅 DLC / Durabilité : Pas de DLC individuelle (fruits vendus en vrac) ; période de commercialisation concernée : du 5 mars 2026 au 9 mars 2026 inclus 🛒 Distributeurs : Enseignes Grand Frais et Fresh, France entière Fin de la procédure : Non précisée : se référer à la fiche officielle RappelConso ou à l’affichage en magasin

Quels sont les risques de santé ?

Les contrôles ont mis en évidence des résidus de produits phytosanitaires à une teneur supérieure aux limites maximales de résidus fixées par la loi. En clair, ces fraises portent des doses de pesticides au-delà du seuil de sécurité retenu pour protéger le consommateur.

Un dépassement ne signifie pas intoxication à chaque bouchée, mais l’exposition répétée à ces substances peut avoir des effets toxiques. La prudence est renforcée pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles ; en cas de malaise après consommation, il faut consulter un médecin en signalant ces fraises rappelées.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La première étape consiste à vérifier si vos achats correspondent à ce rappel fraises origine Espagne Grand Frais Fresh : fraises en vrac, origine Espagne indiquée au rayon, achetées entre le 5 et le 9 mars 2026 dans ces enseignes. Ticket de caisse ou relevé bancaire peuvent aider à retrouver la date et le magasin.

Les autorités recommandent de ne plus consommer ces fruits, ni crus ni cuits, ni de les utiliser en confiture ou pâtisserie, et de ne pas en donner aux enfants. Les fraises concernées doivent être rapportées au point de vente pour un remboursement, même sans emballage, ou jetées dans un sac fermé. Pour plus de précisions sur la procédure, la fiche officielle sur Rappel Conso et l’affichage en magasin restent les références.

Sources Pleine Vie

«Surchargees en pesticides ces fraises dorigine espagne font actuellement lobjet dun rappel de produit ne les consommez pas»