Fruits ultra brillants en supermarché : ce détail rassurant cache en réalité ce que vous ne devriez plus croquer

Au rayon fruits, ces pommes de supermarché à la peau brillante attirent l’œil et rassurent. Mais derrière cet éclat parfait, cires, traitements et pesticides ne racontent pas toujours l’histoire que l’on croit.

Sur les étals, certaines pommes semblent vernies, presque aussi lisses qu’une bille. Même éclat sur des oranges ou des poires : une peau brillante qui rassure aussitôt. Dans l’esprit de beaucoup, plus un fruit brille, plus il est frais, sain, irréprochable.

Pourtant, diététiciens et associations de consommateurs invitent à regarder cet éclat d’un œil neuf. Car cette brillance parfaite, surtout sur les pommes de supermarché, rime souvent avec cire ajoutée, traitements et résidus. Un détail d’apparence qui mérite d’être décodé avant de croquer.

Au rayon fruits : pourquoi les fruits brillent-ils autant aujourd’hui ?

À l’état naturel, les fruits sécrètent une légère cire protectrice, un peu comme un imperméable très fin. Elle donne parfois un voile mat sur les raisins ou certaines prunes. En magasin, le tableau change : pommes lavées, brossées, puis, bien souvent, recouvertes d’une cire alimentaire. Eva Vacheau, diététicienne, confirme : « Les pommes sont bien recouvertes d’une fine couche de cire alimentaire. »

En Europe, ces cires sont en grande majorité d’origine naturelle : carnauba (E903), gomme-laque ou shellac (E904), cire d’abeille (E901). Elles servent à limiter le dessèchement, les coups, les moisissures et donnent cet aspect « neuf » aux pommes à peau brillante, agrumes, poires ou prunes. En magasin bio, les fruits restent plutôt mats, irréguliers, plus proches de l’aspect du verger.

Cire naturelle, cire ajoutée : comment faire la différence sans se tromper ?

Une brillance douce et un peu irrégulière n’a rien d’inquiétant. Mais quand la surface devient miroir, très lisse, presque plastifiée, le signal change. Si la peau brillante des pommes renvoie les néons comme un vernis, cela traduit souvent un enrobage ajouté après récolte. Ce film forme une vraie barrière, bien plus épaisse que la cire naturellement produite par le fruit.

Les traitements fongicides ou insecticides utilisés au verger, voire juste avant l’expédition, restent alors piégés dessous. Des contrôles de l’ANSES et d’UFC-Que Choisir montrent que les pommes figurent parmi les fruits les plus chargés : près de 80 % des échantillons portent des résidus, parfois jusqu’à quatre sur un seul fruit. L’eau froide ne traverse pas cette couche grasse ; pour en éliminer une partie, mieux vaut laver à l’eau tiède, frotter au chiffon ou à la brosse, puis laisser tremper 5 à 15 minutes dans de l’eau additionnée de bicarbonate de soude avant de rincer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les résidus de pesticides se concentrent souvent à la surface du fruit et dans la couche de cire. En choisissant des fruits moins traités, puis en combinant eau tiède, trempage au bicarbonate, brosse douce et rinçage, une part importante de ces substances est éliminée, tout en conservant les fibres et les antioxydants présents dans la peau. 💡 Le petit plus : Avec le temps, ces gestes deviennent automatiques et encouragent à acheter davantage de fruits de saison, locaux ou bio, meilleurs pour la santé, le goût et l’environnement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser qu’un simple coup d’eau froide, ou un épluchage rapide sans lavage, suffit à tout enlever, ou renoncer aux fruits par peur de leur brillance.

Au moment des courses : 5 réflexes pour ne plus se faire piéger par l’éclat

Au moment de choisir, premier réflexe : lire l’origine et privilégier les fruits de saison. Les pommes, raisins, fraises, nectarines, cerises et poires restent parmi les plus traités ; pour ces familles-là, viser le bio ou les producteurs locaux réduit nettement l’exposition. Vigilance accrue aussi pour les fruits très brillants venant de loin, hors Union européenne, où certains pesticides aujourd’hui interdits, comme le chlorpyrifos, ont circulé plus longtemps.

Deuxième réflexe : tolérer les petits défauts. Une pomme mate ou une orange un peu irrégulière n’est pas moins saine ; elle a juste moins de cosmétique. Troisième réflexe, une fois rentrée : éviter de croquer directement dans une peau ultra brillante, surtout pour les pommes de supermarché. Lavage soigneux, frottage, voire épluchage quand l’origine reste floue suffisent déjà à limiter les mauvaises surprises.