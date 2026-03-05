« Mes oreilles se bouchent quand je fais du sport » : ce geste de 30 secondes à connaître absolument

Après un footing ou un rameur, vos oreilles se bouchent et votre voix résonne comme sous l’eau. D’où vient ce phénomène et quel geste peut l’apaiser ?

Vous terminez un footing ou une séance de rameur, le souffle court, et soudain tout devient sourd. Votre oreille se bouche, votre voix résonne dans votre tête comme si vous étiez sous l’eau, chaque pas fait vibrer le crâne. Cette scène a déjà gâché plus d’un entraînement, au point d’inquiéter certains sportifs.

Dans la plupart des cas, ces oreilles bouchées pendant le sport restent bénignes, mais la sensation peut vraiment faire peur, surtout quand elle arrive brusquement après un effort cardio intense. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un mouvement très simple, sans matériel, qui peut rendre une audition nette en une trentaine de secondes.

Oreilles bouchées pendant le sport : ce qui se passe dans votre oreille

À l’intérieur, tout se joue autour d’un petit canal, la trompe d’Eustache, qui relie l’oreille moyenne à l’arrière du nez. Elle s’ouvre quand vous avalez ou bâillez pour équilibrer les pressions. Après un cardio soutenu, elle est parfois restée trop ouverte : on parle de béance tubaire, avec cette impression d’entendre exagérément sa respiration et sa voix.

Dans d’autres situations, c’est l’inverse : la trompe se ferme mal. Un rhume, des allergies ou l’air froid gonflent les muqueuses du nez, l’air reste coincé derrière le tympan et l’oreille paraît pleine, comme sous un coussin. Un bouchon de cérumen déplacé par les vibrations de la course peut aussi accentuer la gêne.

Le geste de 30 secondes : la position tête en bas pour relancer l’audition

Quand votre problème vient d’une béance tubaire, un simple changement de posture suffit souvent. Arrêtez l’effort, placez-vous près d’un support stable. Assis, ramenez doucement la tête entre les genoux ; debout, enroulez le buste vers l’avant, mains sur les cuisses ou sur un banc. Restez dans cette position environ 30 secondes en respirant calmement.

Cette flexion fait affluer le sang vers la région ORL, les tissus autour de la trompe gonflent légèrement et celle-ci se referme peu à peu. Beaucoup de sportifs racontent que la résonance disparaît d’un coup, comme si l’oreille se débouchait. En cas d’hypertension sévère, de vertiges fréquents ou de douleurs cervicales, mieux vaut tester ce geste avec l’avis d’un médecin. Pour les personnes fragiles, des gestes très doux comme avaler plusieurs fois, bâiller ou boire une gorgée d’eau peuvent aussi faciliter l’équilibre des pressions.

Prévenir ces sensations et repérer les signes qui doivent alerter

Pour limiter ces épisodes, l’idéal reste d’agir en amont. Buvez régulièrement par petites gorgées avant et pendant la séance afin de garder des muqueuses bien hydratées, dégagez votre nez avec du sérum physiologique si vous êtes enrhumé, échauffez-vous progressivement. Par temps froid ou venteux, un tour de cou devant la bouche protège aussi la zone oreille-nez-gorge.

Si l’oreille se rebouche à chaque sortie malgré ces précautions, un contrôle chez le médecin permet de vérifier l’absence de bouchon de cérumen ou d’otite cachée. Une consultation ORL s’impose rapidement en cas de douleur vive, de fièvre, de vertiges importants, d’écoulement ou de baisse soudaine d’audition d’un côté. Là, l’oreille bouchée pendant le sport n’est plus un simple détail gênant.