Ce faux sucre à 0 calorie trompe votre cerveau, dérègle votre faim et peut faire grimper votre poids

Sucrette dans le café, soda zéro au déjeuner : votre substitut au sucre envoie à votre corps des signaux trompeurs. Quels effets cachés… et quelles vraies options pour sucrer autrement ?

Vous mettez une sucrette dans le café, vous choisissez le soda « zéro » et vous avez l’impression de bien gérer le sucre. Sur le papier, c’est parfait : du goût sucré, presque pas de calories, la promesse d’un corps plus léger. L’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres libres à 25 g par jour, alors ces produits rassurent vraiment.

Sauf que ce type de substitut au sucre ne se contente pas de flatter les papilles. Il envoie à votre cerveau, à votre pancréas et à votre microbiote intestinal des signaux qui ne correspondent pas à la réalité de ce que vous mangez. Résultat, votre corps se sent trompé, ce qui peut encourager fringales, stockage de graisses et même certains risques à long terme.

Comment un substitut au sucre joue avec votre cerveau et votre insuline

Quand la langue détecte le goût sucré, le cerveau se prépare à recevoir une énergie riche en glucides. Avec les édulcorants intenses comme l’aspartame, le sucralose ou la stévia, cette énergie n’arrive pas. Ce décalage crée une sorte de « promesse non tenue » : le cerveau augmente les signaux de faim, surtout pour des aliments gras et sucrés. C’est l’ »effet de compensation » : on boit un soda light, puis on s’autorise plus facilement une pâtisserie ou une portion de frites plus généreuse.

Un autre phénomène s’invite, la réponse céphalique de l’insuline. Rien qu’en percevant le sucré, le pancréas peut commencer à produire de l’insuline, comme si du glucose arrivait. Quand ce glucose ne vient pas, l’hormone fait baisser le peu de sucre déjà présent dans le sang. On ressent alors fatigue, petit coup de barre et besoin urgent de « vrai » sucre. Dans le même temps, un niveau d’insuline souvent élevé pousse le corps vers le mode stockage, exactement l’inverse de l’effet recherché.

Faux sucres, vraie dépendance : ce que vivent papilles et microbiote

Les édulcorants intenses sont extrêmement puissants : environ 200 fois plus sucrés que le saccharose pour l’aspartame, jusqu’à 600 fois pour le sucralose, entre 200 et 400 fois pour la stévia. À force de cette stimulation, le seuil de tolérance au sucré grimpe. Une pomme ou un yaourt nature paraissent vite fades. On reste accro au goût sucré, simplement sous une autre forme, ce qui complique tout rééquilibrage alimentaire.

Dans l’intestin, certaines molécules de synthèse peuvent favoriser une dysbiose intestinale, avec une flore moins diversifiée et plus inflammatoire. L’équilibre du microbiote, qui aide à gérer la glycémie et le poids, se fragilise. Dans une grande cohorte, une consommation moyenne de 191 mg par jour d’édulcorants a été associée à un déclin cognitif 62 % plus rapide, surtout chez les moins de 60 ans et les personnes diabétiques. Des liens avec un risque cardiovasculaire accru ont aussi été observés.

Tous les substituts au sucre ne trompent pas le corps de la même façon

Les édulcorants intenses de synthèse ne sont pas les seuls en jeu. Des polyols comme l’érythritol offrent un compromis différent : environ 70 % du pouvoir sucrant du sucre, pas de hausse de glycémie, une texture proche en pâtisserie, avec surtout un manque de caramélisation. Ils restent en général bien tolérés autour de 30 à 50 g par jour, même si des ballonnements peuvent apparaître à dose plus élevée.

Une nouvelle génération arrive aussi avec Süvy, mis au point par les laboratoires Innovi et le groupe Anjac. Issu de la fermentation de fruits et enrichi en fibres, ce substitut naturel présenté en poudre ne contient ni « calorie vide », ni conservateur, ni additif problématique. Son indice glycémique est inférieur à 2, plus bas que la laitue, il est riche en fibres, sans OGM, sans lactose, sans gluten et certifié vegan. Süvy imite le sucre dans le goût, la caramélisation, la dorure, le foisonnement, la brillance ou la conservation, se dose en 1:1 et ne laisse pas d’arrière-goût ni d’amertume. Déjà testé en saumon gravlax chez Mericq, dans les compotées de la Maison Carletti ou le popcorn caramélisé d’Oh My Pop, il vise 100 000 tonnes de production en 2026 et un million dans cinq ans, preuve que notre manière de sucrer est en pleine mutation.