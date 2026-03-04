Rappel conso : ce saucisson sec pour l’apéro vendu chez Metro pourrait contenir la Listeria, vérifiez vos stocks

Un saucisson de l’Ardèche IGP VPF Jules Courtial, distribué par Metro partout en France, fait l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Professionnels et particuliers sont invités à vérifier leurs stocks avant de servir ce produit.

Servi à l’apéritif, sur une planche à partager ou dans un sandwich avalé entre deux rendez-vous, le saucisson sec fait partie des produits que l’on ouvre sans trop y penser. Quand une alerte sanitaire tombe, la question devient pourtant simple et un peu angoissante à la fois : mon produit est‑il concerné ou pas.

C’est le cas aujourd’hui pour un saucisson de l’Ardèche IGP VPF de la marque Jules Courtial, fabriqué par Drôme Ardèche Tradition et distribué via les entrepôts Metro. Un rappel national vient d’être lancé après la détection d’une bactérie potentiellement dangereuse. Mieux vaut jeter un œil dans vos réserves.

Un rappel national pour un saucisson de l’Ardèche vendu via Metro

Selon la fiche publiée sur le site officiel RappelConso, l’alerte a été diffusée le 3 mars 2026 par l’exploitant Drôme Ardèche Tradition. Elle concerne un seul lot de saucisson de l’Ardèche IGP VPF ~250 g de la marque Jules Courtial, en raison de la présence de Listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose. Ce produit sec se conserve à température ambiante, ce qui augmente la probabilité qu’il soit encore en stock.

La distribution s’est faite via les entrepôts Metro Ladoix et Metro Rungis, avec une zone de vente indiquée « France entière ». Bien que la commercialisation ait eu lieu le 26 janvier 2026 uniquement, la date de durabilité minimale fixée au 27 mars 2026 signifie que ce saucisson peut encore se trouver dans des réserves de restaurants, bars à vin, traiteurs ou épiceries fines.

Lot, date, entrepôts Metro : comment savoir si vous êtes concerné

Pour savoir si votre saucisson fait partie du rappel conso, il faut contrôler précisément les mentions présentes sur l’étiquette. Le produit visé est identifié par les éléments suivants :

Lot : 125365 .

. Date de durabilité minimale (DDM) : 27/03/2026 .

. Marque : Jules Courtial , saucisson de l’Ardèche IGP VPF ~250 g.

, saucisson de l’Ardèche IGP VPF ~250 g. Période de vente : 26/01/2026, via Metro Ladoix et Metro Rungis, France entière.

Les professionnels de la restauration sont particulièrement concernés. Mieux vaut inspecter les réserves sèches, rayons épicerie, arrière‑boutiques et présentoirs à charcuterie. Si le produit a déjà été entamé, tranché ou servi à des clients, le reste de la pièce doit être retiré immédiatement du service.

Listeria, symptômes à surveiller et remboursement chez Metro

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une listériose, infection alimentaire qui entraîne le plus souvent une fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs. Les personnes les plus fragiles sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après consommation du produit contaminé, ce qui impose une vigilance prolongée.

La conduite à tenir est claire : ne plus consommer ce saucisson, le détruire ou le rapporter dans votre point de vente Metro pour un remboursement possible jusqu’au 11 avril 2026, date de fin de la procédure de rappel. Toute personne ayant mangé ce lot et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures doit consulter son médecin en signalant la consommation. Pour suivre d’éventuelles mises à jour, le site RappelConso reste la référence officielle, et la prudence reste de rigueur dans les semaines à venir.