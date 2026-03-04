E. Leclerc retire ces steaks hachés contaminés à E. coli : vérifiez vite si vous avez cette barquette au frigo

Un rappel de steaks hachés Mon P’tit Boucher vendus chez E. Leclerc en mars 2026 touche l’Oise, la Somme et le Val-d’Oise. Ces barquettes à risque d’E. coli STEC peuvent-elles se cacher dans votre frigo ?

Steaks hachés au four un soir de semaine, burgers maison avalés devant un dessin animé… Dans beaucoup de familles en France, la barquette de viande hachée reste un réflexe quand le temps ou le budget manquent. Un rappel de steaks hachés E. Leclerc vient pourtant perturber cette routine, à cause de la bactérie Escherichia coli. Tout le monde n’est pas concerné, mais mieux vaut vérifier.

L’alerte, publiée début mars 2026 sur la plateforme RappelConso, vise des steaks hachés 5 % Mon P’tit Boucher distribués par la centrale SCAPNOR dans certains magasins E. Leclerc. Motif : présence d’Escherichia coli shiga toxinogène (STEC), bactérie qui peut entraîner des troubles digestifs. Les ventes concernent trois départements et un remboursement est prévu jusqu’au 19 mars 2026.

Rappel steaks hachés E. Leclerc : êtes-vous concerné ?

Le produit rappelé est très précis, ce qui permet de trancher vite. Il s’agit de steaks de bœuf 5 % vendus en petite barquette, destinés au réfrigérateur. Pour savoir si vos achats sont concernés par ce rappel de steaks hachés E. Leclerc E. coli, regardez bien les mentions présentes sur l’étiquette :

Marque : Mon P’tit Boucher, steaks hachés de bœuf 5 % MG

: Mon P’tit Boucher, steaks hachés de bœuf 5 % MG Produit : barquette plastique 2 x 125 g à conserver au réfrigérateur

: barquette plastique 2 x 125 g à conserver au réfrigérateur Numéro de lot : 980/605402101

: 980/605402101 Code GTIN : 3361114015098

: 3361114015098 DLC : du 02/03/2026 au 04/03/2026

: du 02/03/2026 au 04/03/2026 Période de vente : du 23/02/2026 au 04/03/2026

: du 23/02/2026 au 04/03/2026 Zones de vente : magasins E. Leclerc de l’Oise (60), de la Somme (80) et du Val-d’Oise (95)

: magasins E. Leclerc de l’Oise (60), de la Somme (80) et du Val-d’Oise (95) Date de fin de rappel : jeudi 19 mars 2026

Si votre barquette ne correspond pas à cette combinaison marque, lot, GTIN et dates, vous n’êtes pas concerné par ce rappel précis. Les autres références de viande vendues chez E. Leclerc restent en rayon. Les achats réalisés dans des magasins situés hors de l’Oise, de la Somme et du Val-d’Oise ne sont pas visés.

Que faire des steaks hachés Mon P’tit Boucher rappelés ?

Les barquettes touchées par ce rappel ne doivent plus être consommées, même très bien cuites, ni conservées au congélateur. Placez-les dans un sac fermé, séparées des autres aliments, puis rapportez-les au service client de votre magasin E. Leclerc pour obtenir un remboursement jusqu’au 19 mars 2026, avec le produit ou un ticket de caisse.

Pour toute question sur ce rappel, un numéro dédié est joignable au 02 97 23 07 61. Pensez simplement à bien vous laver les mains après avoir manipulé les barquettes.

E. coli STEC : quels risques après ce rappel E. Leclerc ?

Cette alerte vise une souche particulière, Escherichia coli shiga toxinogène (STEC), déjà mise en cause dans d’autres rappels alimentaires. La consommation de produits contaminés peut provoquer, dans la semaine qui suit, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales, des vomissements et une fatigue marquée, avec ou sans fièvre.

Ces troubles peuvent être suivis, dans 5 à 8 % des cas, de complications rénales sévères, surtout chez les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes. Si des symptômes apparaissent dans les quinze jours après ingestion de ces steaks hachés, il faut consulter sans tarder un médecin en signalant ce rappel ; sans symptôme passé ce délai, une consultation n’est généralement pas nécessaire.

Sources Pleine Vie

