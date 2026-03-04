Peau blanche au coin de l’œil de votre chat : ce détail clé qui distingue blessure bénigne et vraie maladie

Une peau blanche recouvre soudain le coin de l’œil de votre chat et la panique monte. Entre troisième paupière normale et vrai signal d’alarme, comment s’y retrouver ?

Vous regardez tranquillement votre chat, quand soudain vous remarquez une peau blanche qui recouvre le coin interne de son œil. Le choc est immédiat : coup de griffe, perte de vue, infection fulgurante… les scénarios catastrophes défilent. Cette petite « voile » immobile inquiète d’autant plus qu’elle semble apparue du jour au lendemain.

Dans la grande majorité des cas, cette peau n’est ni une tumeur ni un corps étranger, mais la troisième paupière du chat, aussi appelée membrane nictitante. Structure normale mais habituellement cachée, elle devient visible quand quelque chose ne va pas dans l’œil ou dans l’organisme. Et là, un détail capital change tout : savoir si un seul œil est touché, ou les deux.

Troisième paupière du chat : un bouclier qui se voit quand ça ne va pas

Chez le chat comme chez le chien, la membrane nictitante se cache sous la paupière inférieure, au coin interne. Elle agit comme un essuie-glace : elle répartit le film lacrymal et chasse poussières et petits débris pour protéger la cornée. Quand elle remonte et reste visible, on parle de procidence de la membrane nictitante. Ce n’est pas une maladie en soi, mais un mécanisme de défense qui s’active quand le globe oculaire se rétracte un peu dans l’orbite, par douleur ou amaigrissement.

Vouloir repousser cette peau blanche avec les doigts ou s’attarder sur l’aspect esthétique ne sert à rien. Si la troisième paupière sort et ne redescend plus, c’est le signe qu’un problème sous-jacent est à l’œuvre. L’animal ne louche pas, il indique simplement que son œil ou son corps sont en train de lutter.

Un seul œil ou les deux : la règle qui oriente vers blessure ou maladie générale

En clinique, une règle simple aide souvent à faire la part des choses. Quand la troisième paupière recouvre un seul œil, la cause est presque toujours locale : griffure lors d’une bagarre, épine dans un buisson, graine coincée sous la paupière, voire ulcère de la cornée. La douleur fait légèrement rentrer l’œil dans l’orbite et la membrane remonte comme un bouclier. On parle alors d’urgence oculaire, car un ulcère cornéen non traité peut menacer la vision.

Lorsque la membrane devient visible sur les deux yeux en même temps, l’histoire change. L’œil n’est souvent qu’un révélateur d’un trouble plus global : virus qui affaiblit l’animal, forte déshydratation après vomissements ou diarrhée, ou très fréquemment parasites intestinaux en nombre. Certains vers provoquent des troubles digestifs qui, via un réflexe lié au nerf vague, déclenchent la procidence des deux troisièmes paupières. Ce voile bilatéral peut alors être le tout premier indice d’un parasitisme massif, avant même la diarrhée.

Que faire si la troisième paupière de votre chat reste visible

Le pire réflexe est de piocher un vieux collyre dans la pharmacie familiale. L’automédication sur un œil voilé est à proscrire absolument. Si un ulcère cornéen, invisible à l’œil nu, est présent et que le produit contient des corticoïdes, la cornée peut se creuser et la lésion s’aggraver de manière irréversible. Le retour à la normale passe uniquement par le traitement de la cause : vermifuge adapté sur prescription en cas de parasites internes, réhydratation parfois par perfusion lors de déshydratation sévère, ou encore soins locaux spécifiques et parfois intervention chirurgicale après traumatisme. Dès l’apparition de cette peau blanche persistante, une consultation vétérinaire rapide reste donc la seule façon fiable de savoir s’il s’agit d’une simple égratignure ou d’un véritable problème de santé générale.