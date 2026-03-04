Ce reblochon au lait cru vendu chez Intermarché est rappelé : il peut virer au cauchemar rénal chez les enfants

Un reblochon de Savoie vendu chez Intermarché vient d’être rappelé pour suspicion d’E. coli, avec un risque rénal rare mais grave chez l’enfant. Votre fromage de raclette familiale pourrait-il faire partie de ce lot discret mais ciblé par les autorités sanitaires ?

Une raclette en famille, un dernier morceau de reblochon au dîner, puis ce message d’alerte qui glace : le fromage servi aux enfants fait l’objet d’un rappel pour contamination à une bactérie agressive. Pour beaucoup de parents, la pensée surgit aussitôt : je l’ai déjà donné aux plus petits.

L’alerte concerne un reblochon Intermarché au lait cru, rappelé en urgence le 3 mars 2026 pour suspicion de contamination à E. coli STEC, avec un risque rare mais réel de complications rénales graves chez l’enfant. Le plus urgent reste pourtant de vérifier votre frigo.

Quel reblochon Intermarché est rappelé et comment le reconnaître ?

Le produit visé est un reblochon de Savoie au lait cru sans marque, vendu dans tous les Intermarché de France entre le 23 janvier et le 4 février 2026. Il pèse entre 450 et 550 g, mesure environ 14 cm de diamètre, porte le lot 6‑01, une DLC au 15 avril 2026, un emballage en papier plastifié et l’estampille sanitaire FR 74 145 050 UE. Pour l’identifier, quelques secondes suffisent :

chercher la mention « reblochon de Savoie au lait cru » sur l’étiquette,

contrôler le lot 6‑01 et la date limite de consommation 15/04/2026,

vérifier qu’il s’agit bien d’un achat chez Intermarché sur la période concernée.

La contamination suspectée concerne une souche d’E. coli STEC décrite comme « Escherichia coli shiga toxinogène ». Un autre reblochon de Savoie au lait cru, vendu entre le 5 et le 18 février 2026 par plusieurs enseignes dont Savoie Comestibles SAS à Aix‑les‑Bains, fait aussi l’objet d’un rappel, mais le cas le plus courant au quotidien reste ce fromage acheté chez Intermarché. Le froid ne détruit pas cette bactérie.

Diarrthées, vomissements, reins touchés : ce que dit Rappel Conso

L’infection se déclare en général rapidement après la consommation du produit contaminé. Selon la fiche officielle, elle peut entraîner « dans la semaine qui suit la consommation du produit contaminé, des diarrthées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnées ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants », explique le site Rappel Conso. C’est ce scénario qui inquiète tant les parents : une simple assiette de fromage qui peut, dans de rares cas, se transformer en cauchemar rénal.

Les autorités recommandent de surveiller l’apparition de diarrthées, de douleurs abdominales ou de vomissements pendant les quinze jours qui suivent la consommation. En cas de signe suspect, la consigne est de consulter rapidement un médecin en signalant le reblochon mangé, la date et le lieu d’achat. En l’absence de symptôme sur cette période, une consultation n’est en général pas jugée nécessaire. Pour les publics fragiles, l’avis de rappel rappelle que « D’une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que par précaution pour les populations plus sensibles comme les enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées, les femmes enceintes, il est recommandé de cuire à cœur (70°C) les viandes hachées et les produits à base de viande hachée, d’éviter la consommation de lait cru et de produits au lait cru et de produits crus ou insuffisamment cuits à base de farine ».

Vous l’avez servi à vos enfants : gestes immédiats et remboursement

Beaucoup de parents se disent « Je l’ai servi à mes enfants » en découvrant le rappel. La priorité est claire : ne plus en donner, même pour “finir le morceau”. Le site officiel invite les consommateurs à « ne plus consommer et à détruire le produit ». Il est possible de rapporter le reblochon en magasin pour un remboursement, ou de le jeter chez soi si le retour n’est pas envisageable, en gardant si possible l’étiquette ou un ticket de caisse. Le service consommateurs Intermarché reste joignable au 04 50 37 51 76 pour toute question.

Si les enfants ont déjà mangé ce reblochon, la marche à suivre repose sur la surveillance des symptômes pendant quinze jours et sur un recours rapide au médecin en cas de diarrthées, vomissements, douleurs abdominales ou fièvre. Pour les prochains repas, les recommandations rappellent qu’il vaut mieux éviter les produits au lait cru pour les plus jeunes et privilégier les fromages au lait pasteurisé, tout en gardant le réflexe de vérifier les rappels conso lorsqu’un produit a été acheté pour toute la famille.