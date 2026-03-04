Rappel conso : ce reblochon au lait cru Intermarché et U soupçonné d'E. coli, vérifiez vite votre frigo

Deux reblochons de Savoie au lait cru vendus chez Intermarché et U font l’objet d’un rappel pour suspicion d’E. coli STEC. Êtes‑vous concerné par ces lots présents dans de nombreux frigos français ?

Un reste de tartiflette, un reblochon entamé au fond du frigo, un plateau de fromages prévu ce week-end : pour beaucoup de foyers, ces scènes de fin d’hiver ressemblent à la routine. Sauf que deux reblochons de Savoie au lait cru font l’objet d’un rappel national pour suspicion de bactérie E. coli.

Signalée le 3 mars 2026 sur le site officiel Rappel Conso, l’alerte vise un reblochon vendu chez Intermarché partout en France et un reblochon AOP commercialisé dans les magasins U. Tous deux proviennent du même atelier laitier (FR 74.145.050 UE) et partagent la même date limite de consommation : un détail qui mérite clairement un contrôle rapide.

Deux reblochons de Savoie au lait cru rappelés pour E. coli STEC

Le premier produit en cause est un reblochon de Savoie au lait cru de 450 à 550 g, d’environ 14 cm de diamètre, enveloppé dans un papier plastifié et vendu sans marque dans l’ensemble des magasins Intermarché. Il correspond au lot 6-01, porte la DLC du 15 avril 2026 et a été commercialisé du 23 janvier au 4 février 2026 sur tout le territoire.

Le second est un Reblochon de Savoie AOP au lait cru 28 % MG UDNR 450 g, vendu sous les marques U saveurs ou U de Nos Régions. Il s’agit du lot 6-01V, DLC 15 avril 2026, mis en rayon entre le 20 janvier et le 3 mars 2026 dans les magasins U des zones Nord-Ouest, Est et Sud, pour lequel une non-conformité microbiologique avec risque d’E. coli STEC a été détectée.

Comment reconnaître les lots Intermarché et U concernés par le rappel

Dans les deux cas, le point commun le plus simple à vérifier reste la date : les fromages rappelés affichent tous une DLC au 15/04/2026. Sur l’étiquette, repérez ensuite le numéro de lot 6-01 pour le produit Intermarché ou 6-01V pour le reblochon U, ainsi que le marquage sanitaire FR 74.145.050 UE.

Le site gouvernemental demande aux consommateurs de « ne plus consommer et à détruire le produit », détail qui ouvre droit à un remboursement en magasin. Les clients Intermarché peuvent aussi joindre le service au 04.50.37.51.76, tandis que ceux de Coopérative U disposent du numéro 09.69.36.69.36, la procédure de rappel courant jusqu’au 15 avril 2026 pour ce dernier produit.

Quels symptômes surveiller et comment se protéger des fromages au lait cru

Selon la fiche d’alerte, l’infection par cette bactérie peut provoquer « dans la semaine qui suit la consommation du produit contaminé, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnées ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants », explique le site Rappel Conso, cité par Peaches. Toute apparition de ces signes dans les 15 jours après ingestion doit conduire à consulter rapidement un médecin en signalant le fromage consommé. À l’inverse, en l’absence de symptômes dans ce délai chez une personne en bonne santé, le site précise qu’il n’est pas nécessaire de consulter, tout en rappelant aux publics fragiles de limiter les produits au lait cru et de bien cuire les viandes hachées, mais aussi de bien laver fruits et légumes.