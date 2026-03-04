Arbre du voisin : ce que le Code civil vous interdit de couper chez vous (et ce que vous risquez)

Ombre permanente, racines qui fissurent la terrasse, gouttières bouchées : l’arbre du voisin peut vite tourner au cauchemar juridique. Jusqu’où la loi vous autorise‑t‑elle à agir sans vous mettre en tort ?

Le décor est familier : un grand arbre derrière la clôture, si beau au printemps, finit par plonger le potager dans l’ombre, boucher les gouttières et faire gonfler les dalles de la terrasse. Quand l’arbre du voisin devient un vrai cauchemar, la tentation est grande de sortir la tronçonneuse ou de renvoyer les feuilles par‑dessus la clôture.

Derrière ces réflexes très humains se cache un cadre juridique précis. Le Code civil encadre les distances de plantation, la taille des branches, la gestion des racines et même le sort des feuilles mortes tombées chez vous. Et parfois, la réponse n’est pas celle que l’on imagine.

Arbre du voisin : quelles distances la loi impose vraiment ?

L’article 671 du Code civil fixe la règle de base. Si l’arbre ou la haie dépasse 2 mètres de haut, il doit être planté au minimum à 2 mètres de la limite séparative. Pour un végétal qui ne dépasse pas 2 mètres, la distance minimale tombe à 50 centimètres. La mesure se fait toujours depuis le centre du tronc jusqu’à la limite du terrain.

Ces distances ne valent qu’à défaut de règles locales. Un plan local d’urbanisme ou un règlement de lotissement peut prévoir d’autres hauteurs ou marges de recul, d’où l’intérêt de passer par la mairie avant toute réclamation. Autre point clé : si un arbre non conforme est en place depuis plus de 30 ans sans contestation, la prescription trentenaire bloque en principe toute demande d’arrachage ou de réduction.

Branches, racines, feuilles : ce que la loi vous autorise à faire

Quand les branches dépassent chez vous et assombrissent votre jardin, vous n’avez pas le droit de les couper vous‑même. Cette intervention touche à la propriété du voisin. En revanche, vous pouvez l’obliger à les élaguer à ses frais, au niveau de la limite séparative, et ce droit ne disparaît pas avec le temps. Il reste valable tant que les branches avancent sur votre parcelle.

Pour les racines, ronces et brindilles qui envahissent votre sol, l’article 673 du Code civil vous autorise à les couper vous‑même à la limite de propriété, sans demander l’accord du voisin. Le même article précise que « les fruits tombés naturellement des branches appartiennent au propriétaire du sol sur lequel ils tombent ». Par extension, feuilles mortes et fruits tombés chez vous sont à votre charge, et les renvoyer chez le voisin s’apparente à un dépôt sauvage de déchets.

Voisin récalcitrant : recours possibles sans envenimer le conflit

La chute de feuilles ou une ombre modérée relèvent en général du trouble « normal » du voisinage. Mais si l’arbre provoque des dégâts répétés, une obscurité permanente sur la maison ou des gouttières régulièrement bouchées, la situation peut devenir un trouble anormal du voisinage. Dans ce cas, le propriétaire de l’arbre peut être tenu d’indemniser ou de faire réaliser des travaux.

Avant d’en arriver au tribunal judiciaire, mieux vaut avancer par étapes : discussion sur place avec le voisin, vérification des règles locales, lettre recommandée rappelant les articles 671 et 673, puis recours à un conciliateur de justice, gratuit et souvent efficace. En revanche, certains réflexes sont à proscrire :

couper soi‑même les branches de l’arbre voisin,

jeter feuilles ou déchets verts par‑dessus la clôture,

laisser exploser le conflit sans garder de traces écrites ni de photos.