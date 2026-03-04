Cette haie naturelle à 59 € chez Truffaut bloque le regard des voisins même en hiver, les stocks fondent déjà

Marre des repas sur la terrasse sous le regard des voisins ? Cette haie Truffaut à 59 € promet un écran végétal discret, même quand l'hiver s'installe.

Un déjeuner de famille sur la terrasse, un livre au soleil, et ce regard du voisin qui accroche le vôtre. Cette petite gêne suffit parfois à gâcher le moment. Beaucoup cherchent alors une solution pour retrouver une vraie intimité au jardin sans transformer leur extérieur en forteresse de grillage et de panneaux en plastique.

À l’approche des beaux jours de ce mois de mars 2026, une offre repérée chez Truffaut attire l’œil des jardiniers malins. L’enseigne propose un lot d’arbustes de haie conçu pour former un écran dense, capable de protéger du vis-à-vis même quand les températures baissent, pour seulement 59 €. Une opportunité discrète mais très attendue.

Une haie Truffaut à 59 € pour dire stop aux regards indiscrets

Au cœur du bon plan, on trouve le Carpinus betulus, plus connu sous le nom de charme commun. Truffaut propose, via le vendeur partenaire La Green Touch, un lot de 6 plants de 55 cm de haut, passé de 65,00 € à 59,00 €. Disponible exclusivement en ligne, ce pack permet de commencer une haie brise-vue sans exploser son budget.

Ce charme forme des haies particulièrement denses et régulières. Bien que cet arbre soit caduc sur le plan botanique, sa ramification très fournie assure une excellente occultation visuelle. Son feuillage abondant en saison crée un vrai mur vert face aux fenêtres voisines, et l’entrelacement serré des branches continue à filtrer les regards durant l’hiver, pour une sensation de cocon toute l’année.

Planter la haie à 59 € au bon moment : mars est la période idéale

Pour tirer le meilleur parti de cette haie Truffaut 59 €, le calendrier compte beaucoup. Le mois de mars constitue la période idéale pour mettre ces arbustes en terre, alors que le sol reste frais et que la végétation redémarre. Il est recommandé de prévoir 6 plants espacés d’un mètre pour couvrir chaque mètre linéaire de clôture, ce qui accélère la formation du rideau végétal.

Les soins restent très accessibles, même pour un débutant. La première année, un arrosage régulier favorise la reprise des racines. Ensuite, l’entretien devient vraiment léger : une taille annuelle au printemps suffit à maintenir une haie dense et soignée. Le charme commun s’accommode de la majorité des sols, qu’il soit placé en plein soleil ou à la mi-ombre, et supporte bien les caprices du climat.

Encore plus de feuillage en hiver : l’alternative Photinia à 49 €

Pour ceux qui veulent une haie vraiment persistante, Truffaut propose aussi un lot de 8 Photinia fraseri « Carré Rouge » à 49 € au lieu de 54 €, vendu par La Green Touch. Ces arbustes de 30 à 35 cm gardent leurs feuilles toute l’année et forment une haie occultante même en plein hiver, avec de jeunes pousses rouge vif contrastant sur un feuillage vert foncé brillant.