GiFi : ce rangement à 8,49 € libère instantanément vos coins encombrés… mais il ne restera pas longtemps

Clés, courriers et flacons envahissent vos rebords et plans de travail ? Cette mini étagère 3 niches GiFi à 8,49 € promet de transformer ces coins oubliés.

Dans chaque maison, il y a ce coin de table, ce bout de plan de travail ou ce rebord de fenêtre où s’entassent clés, courriers, crèmes et bibelots. Le regard s’y accroche, l’impression de bazar aussi. Avec l’arrivée du printemps, beaucoup ont envie d’un intérieur plus épuré, sans pour autant refaire toute la déco ni exploser le budget.

Bonne nouvelle, il existe une solution de rangement simple à poser, pensée pour ces coins vides que l’on ne sait jamais comment utiliser. Repérée chez GiFi, cette mini étagère en bois 3 niches s’affiche à seulement 8,49 € dont 0,17 € d’éco-participation, soit moins qu’un plein de courses. Elle tient dans un coin, mais change toute la pièce.

Ces coins vides de la maison qui deviennent des pièges à bazar

Dans un petit logement, chaque centimètre compte, pourtant les espaces verticaux restent souvent inutilisés. L’angle entre le lavabo et le mur, le dessus d’une commode, le bout du bureau ou le micro-espace près de la plaque de cuisson deviennent des zones mortes. Peu à peu, les objets du quotidien s’y accumulent et l’on ne voit plus ni le meuble, ni la surface.

Le problème ne vient pas toujours du manque de place, mais plutôt de ces petits éléments qui traînent : épices, vernis, cotons, parfums, câbles, télécommandes. Le regard se fatigue, on perd du temps à chercher, le matin devient plus stressant. Quand ces objets trouvent une structure dédiée, le quotidien paraît immédiatement plus fluide et l’ambiance plus calme.

La mini étagère 3 niches GiFi à 8,49 € : petit prix, grand effet

Compacte, l’étagère 30 x 13 x 32,5 cm se glisse exactement dans ces recoins oubliés. Elle est fabriquée en MDF, un panneau de fibres à densité moyenne qui offre une bonne rigidité pour des flacons, pots ou petits livres. Son duo de couleurs blanc et marron donne un style naturel et moderne, facile à intégrer sur un plan de travail comme sur un buffet.

Ses trois niches, dont une fermée par une petite porte, permettent de choisir ce que l’on montre et ce que l’on préfère cacher. Dans la salle de bain, les niches ouvertes accueillent vernis et parfums, la porte dissimule rasoirs ou coton-tiges ; en cuisine, épices et petits bocaux sont regroupés sans empiéter sur le plan de travail. Ce rangement vertical libère la surface : il suffit de poser, rien à percer.

Où installer votre mini étagère pour en profiter avant la rupture de stock ?

Dans l’entrée, cette mini étagère devient un vide-poches vertical pour clés, cartes, gel hydroalcoolique ou courrier en attente ; dans la chambre, elle remplace une table de chevet encombrante avec livres, lunettes et crème de nuit rangés par niveau. Beaucoup l’installent aussi sur un rebord de fenêtre ou près du canapé. Ce modèle fait partie des arrivages saisonniers, avec des stocks limités chez GiFi : mieux vaut donc vérifier rapidement la disponibilité en magasin ou sur le site avant que ce bon plan à 8,49 € ne disparaisse des rayons.