Linge qui met des jours à sécher : ce duo près de la fenêtre avec cet ingrédient de cuisine le rend sec en une nuit

Étendoir coincé au milieu du salon, odeur de linge humide et murs qui perlent ? Un coin bien choisi et un ingrédient de cuisine changent la nuit entière.

Fin d’hiver, chauffage à fond, fenêtres souvent fermées : pour beaucoup, le linge reste accroché des jours entiers sur un étendoir planté au milieu du salon. L’air devient lourd, les murs se chargent d’humidité et les vêtements gardent une odeur de renfermé qui donne envie de relancer une lessive.

Pourtant, un simple changement de coin dans la pièce, associé à un ingrédient de cuisine très banal, suffit à accélérer nettement le séchage sans déshumidificateur électrique ni sèche-linge. Ce duo discret fonctionne pendant la nuit, pendant que tout le monde dort.

Pourquoi le linge met autant de temps à sécher à l’intérieur

La première erreur consiste à coller l’étendoir contre un radiateur ou dans un angle pour le cacher. La chaleur directe abîme les fibres et augmente surtout l’humidité de la pièce, alors que c’est la circulation de l’air qui fait vraiment s’évaporer l’eau emprisonnée dans les tissus. Dans un coin sans courant d’air, l’humidité stagne, les manches et ourlets restent mouillés au petit matin.

Avec un air déjà saturé, le risque de moisissures sur les murs et le plafond grimpe, et le linge mal séché devient un terrain idéal pour bactéries et odeurs de moisi. Les zones les plus humides du logement, comme la salle de bain mal ventilée, aggravent encore le problème, même si elles semblent pratiques pour cacher l’étendoir.

Bien placer l’étendoir et organiser le linge, l’autre moitié du secret

Tout change en installant l’étendoir près d’une fenêtre ou d’une baie vitrée, entrouverte si possible ou équipée d’une grille d’aération. L’air extérieur, souvent plus sec en fin d’hiver, traverse alors les vêtements comme un léger vent. Au Japon, la méthode arc-en-ciel consiste à suspendre les habits sur cintres en courbe, les plus courts au centre et les plus longs aux extrémités, pour laisser un maximum d’espace à l’air.

Autre réflexe clé : ne plus surcharger. Mieux vaut deux petites machines bien étendues qu’une seule énorme tournée tassée. Les bonnes habitudes à prendre sont simples :

espacer chaque pièce de quelques centimètres sur l’étendoir,

ouvrir jeans et pulls sur deux barres parallèles pour exposer l’intérieur,

suspendre t-shirts et chemises sur cintres, ce qui limite aussi le repassage.

Le duo gros sel et aération flash pour un linge sec au réveil

Vient ensuite l’ingrédient surprise : le gros sel pour sécher le linge. Verser au moins 1 kg de gros sel dans une bassine large, placée sous la partie la plus dense de l’étendoir, transforme ce coin en véritable déshumidificateur naturel. Le sel, hygroscopique, attire l’eau contenue dans l’air ; cette quantité peut absorber environ 100 ml d’eau en 24 heures, ce qui assainit l’atmosphère et aide les fibres à rendre leur humidité. Une fois saturé, le sel se fait simplement sécher au four pour être réutilisé.

Pour profiter pleinement de ce duo, le soir, après l’essorage, on installe l’étendoir dans ce coin ventilé, la bassine salée en dessous, puis on pratique une aération flash : fenêtre grande ouverte pendant dix minutes. Six à huit heures plus tard, un rapide retournement des jeans, bas de pantalons et manches expose les zones encore humides à l’air. Le matin, une nouvelle aération courte finit de chasser l’humidité, le linge est sec ou presque, et l’étendoir peut quitter le salon sans attendre.