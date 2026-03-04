Jardin : ce sac XXL à 1,99 € chez Action met fin aux allers-retours à la déchetterie que tout le monde redoute

Entre tontes, tailles et feuilles mortes, les allers-retours à la déchetterie transforment vite le jardinage en corvée. Un sac à déchets verts de 150 L vendu 1,99 € chez Action promet pourtant de tout changer.

Quand les beaux jours reviennent, beaucoup de jardins ressemblent à un champ de bataille : tas de feuilles, herbes coupées, branches après la taille des haies. On remplit brouette, sacs poubelle, bacs verts, puis on charge tout dans le coffre pour filer à la déchetterie. Et cette corvée revient chaque semaine.

Entre le désherbage du printemps, les tontes répétées et les tailles d’arbustes, les déchets verts s’accumulent bien plus vite que prévu. Résultat : trajets en série, embouteillages sur le quai, essence qui file et dos fatigué à force de porter des contenants trop petits. Et si un accessoire à moins de 2 € changeait la donne ?

Déchets verts et déchetterie : pourquoi le jardin vous épuise

Dans un jardin de taille moyenne, une seule séance de tonte suffit souvent à remplir plusieurs sacs classiques. En ajoutant les branches issues de la taille des haies et les feuilles mortes, on se retrouve vite avec un coin de pelouse transformé en dépôt temporaire. Le plaisir de jardiner laisse alors place à une vraie logistique.

Les solutions habituelles montrent vite leurs limites. Les sacs poubelle fins se percent au moindre morceau de bois, la brouette reste instable sur un terrain irrégulier et n’emporte pas grand-chose, les bacs rigides prennent une place folle dans le garage. Résultat : on multiplie les voyages à la déchetterie, souvent pour des volumes dérisoires.

Le sac à déchets verts Garden Touch d’Action : 150 L pour 1,99 €

En magasin, le sac à déchets verts Garden Touch proposé par Action attire l’œil avec son prix de seulement 1,99 €. Sa capacité de 150 litres permet de regrouper dans un seul contenant ce qui prendrait plusieurs sacs classiques. Fabriqué en polyéthylène, un plastique épais et imperméable, il se réutilise de nombreuses fois sans craindre l’humidité.

Ses poignées renforcées aident à tirer le sac sur de courtes distances ou à le soulever à deux jusqu’au coffre, sans craindre la déchirure. Une fois vidé, il se plie à plat et se range facilement dans un abri de jardin. Pour un volume identique de 150 litres, d’autres sacs vendus en jardinerie s’affichent plutôt à 5,19 €, 7,90 € ou même 15,20 €.

Moins d’allers-retours à la déchetterie avec le sac Action

Sur une journée de nettoyage classique – tonte, ramassage des feuilles et taille légère – un jardinier utilise facilement trois ou quatre contenants standards. Avec le sac Garden Touch de 150 litres, il peut tout regrouper en un ou deux sacs bien remplis. À la déchetterie, il suffit de les vider dans la benne puis de les replier aussitôt pour la prochaine séance.

Le sac montre son intérêt toute l’année : gros tas de feuilles à l’automne, herbe fraîchement coupée au printemps, branchages après un orage en été. Pour le préserver, mieux vaut réserver l’intérieur aux déchets verts et placer les branches les plus pointues au fond. Une fois plié, il tient contre un mur ou derrière une porte, sans envahir le garage.