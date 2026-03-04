Rappel Conso : attention à ces fromages au lait cru vendus en supermarché, risque de diarrhées, vomissements et fièvre

Le 3 mars 2026, RappelConso signale plusieurs fromages au lait cru vendus en France, soupçonnés d’être contaminés par E. coli, Listeria ou Salmonella. Quels produits vérifier dans votre réfrigérateur et à quels symptômes rester attentif ?

Tartine de reblochon, gratin savoyard, salade au fromage de chèvre : ces plaisirs du quotidien sont brusquement remis en cause par une nouvelle alerte sanitaire. Plusieurs fromages au lait cru vendus en France sont visés par des rappels liés à des bactéries capables de provoquer diarrhées, vomissements et fièvre.

Mardi 3 mars 2026, la plateforme officielle RappelConso a déclenché un rappel ciblant deux reblochons et un fromage de Savoie susceptibles d’être contaminés par Escherichia coli shiga-toxinogène (STEC). Cette alerte s’ajoute à une série de rappels en 2025 et début 2026 touchant Selles-sur-Cher, Saint-Nectaire fermier bio ou encore des fromages de brebis de la ferme GAEC du Val Gelon. Une vérification attentive du réfrigérateur s’impose.

Reblochons et fromage de Savoie : un risque d’E. coli à prendre au sérieux

Pour ces deux reblochons et ce fromage de Savoie, Rappel Conso évoque une souche de E. coli STEC susceptible de provoquer des troubles digestifs importants. Selon l’alerte, cette bactérie peut « entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre », explique Rappel Conso, cité par La Nouvelle République. L’organisme ajoute que « ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8 % des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants ».

Rappel Conso indique que « les personnes qui auraient consommé [ces] produits et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation, ainsi que le lieu et la date d’achat ». Pour les rappels liés à E. coli, l’absence de symptômes dans les quinze jours suivant la consommation conduit les autorités à ne pas recommander de démarche particulière chez une personne en bonne santé.

Rappels en chaîne : Selles-sur-Cher, Saint-Nectaire et fromages de brebis

Dès septembre 2025, des Selles-sur-Cher AOP au lait cru de chèvre vendus sous plusieurs marques (Nos Régions ont du Talent, Netto, Producteurs et Commerçants, Itinéraire de nos régions, Fromagerie d’Anjouin) chez E.Leclerc, Intermarché, Netto ou Coopérative U ont été rappelés pour présence potentielle de STEC de type O145. Là encore, le risque portait sur des diarrhées, douleurs abdominales, vomissements et fièvre, avec la possibilité de complications rénales graves chez l’enfant.

Le même mois, des Saint-Nectaire fermier bio ont été retirés des rayons en raison de Listeria monocytogenes, tandis qu’en janvier 2026, des fromages de brebis fermiers au lait cru GAEC du Val Gelon (tomme, bûches, crottins, etc.) ont été rappelés pour Listeria et Salmonella spp, après des ventes du 1er décembre 2025 au 23 janvier 2026 dans toute la France (E.Leclerc Drumettaz, Intermarché Sainte-Marie-de-Cuines, Super U Détrier, Biocoop, coopératives, marchés). La listériose se manifeste par fièvre, maux de tête, courbatures, parfois troubles digestifs, avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines, tandis que Salmonella provoque diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures suivant le repas.

Que faire si vous avez acheté ou mangé ces fromages au lait cru ?

Si l’un de ces fromages se trouve encore chez vous, les consignes sont claires : ne plus le consommer, vérifier le nom du produit, la marque et la date limite indiqués sur l’emballage, puis le rapporter au magasin pour remboursement ou le jeter dans un sac fermé avec les ordures ménagères. Il est conseillé de nettoyer soigneusement couteaux, planches et clayettes du réfrigérateur ayant été en contact avec le produit.

En cas de consommation récente, il faut surveiller son état : pour E. coli STEC, les symptômes apparaissent en général dans la semaine qui suit, pour Salmonella spp dans les 6 à 72 heures, pour Listeria monocytogenes jusqu’à huit semaines après l’ingestion, en particulier chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Au moindre signe de diarrhée importante, vomissements, fièvre, maux de tête ou courbatures après avoir mangé un fromage concerné par un rappel, un avis médical rapide s’impose en signalant le produit, le lieu et la date d’achat.