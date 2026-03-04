Carrelage flambant neuf : ce geste discret avant de percer évite la fissure qui ruine votre salle de bains

Carreau neuf, perceuse en main et peur du « crac » qui ruine cuisine ou salle de bains : beaucoup renoncent. Pourtant, un geste préparatoire méconnu change tout.

Vous avez déjà approché une perceuse d’un carrelage flambant neuf, le cœur serré, en redoutant le petit « crac » qui gâche tout ? Une simple étagère dans la cuisine ou un porte-serviette dans la salle de bains suffit à transformer un projet anodin en vrai moment de stress.

Beaucoup repoussent ces travaux par peur de fissurer un carreau cher ou fraîchement posé, puis camouflent les dégâts sous une plante ou un cadre. Pourtant, ce n’est pas une question de chance mais de préparation. Tout se joue en réalité avant même d’appuyer sur la gâchette de la perceuse.

Pourquoi percer du carrelage fait si peur

Le carrelage cumule deux défauts pour le perçage : une surface très dure et lisse, mais une structure interne fragile. La fine couche d’émail, surtout sur la faïence murale, n’aime ni les chocs ni les vibrations brutales. Un geste un peu sec, une surchauffe, et la fissure se propage comme une toile d’araignée.

Les mêmes erreurs reviennent souvent : vitesse trop élevée, percuteur laissé activé, foret inadapté, absence de repère net. La mèche glisse, raye, accroche d’un coup et le carreau se fend. Quand le carrelage sonne creux parce qu’il est mal collé, le risque de casse grimpe encore.

Coller un ruban adhésif avant de percer : le geste qui change tout

Le déclic, c’est ce geste tout simple : coller un morceau de ruban de masquage exactement à l’endroit où vous voulez percer. Ce ruban, type scotch de peintre ou même sparadrap épais, accroche la pointe du foret, l’empêche de déraper sur la surface glacée et amortit une partie des vibrations qui font éclater l’émail.

Sur ce ruban, tracez le centre du futur trou au feutre fin plutôt que de marquer directement la faïence. Pas besoin d’appuyer fort : un point bien visible suffit. Ce détail évite les microfissures avant même d’avoir commencé et vous donne un point de départ hyper stable.

La méthode complète pour percer le carrelage sans le casser

Une fois le ruban en place, équipez votre perceuse d’un foret spécial céramique ou verre, ou d’un foret au carbure de tungstène pour la faïence. Coupez la percussion, réglez la vitesse au minimum et placez la mèche bien perpendiculaire sur votre repère. Démarrez très lentement pour que le foret « morde » l’émail, sans forcer, en laissant l’outil travailler. Sur les carreaux durs, un léger filet d’eau refroidit la zone et limite les contraintes.

Pour garder ce rituel en tête, une mini check-list aide beaucoup :

Repérer un carreau qui ne sonne pas creux.

Coller le ruban et marquer le centre dessus.

Monter un foret adapté au carrelage.

Couper la percussion, régler la vitesse lente.

Démarrer sans appuyer, puis accélérer un peu.

Refroidir à l’eau si le carreau est très dur.