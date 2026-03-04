Adieu le vis-à-vis : cette solution Gifi à 9,95 € crée un vrai cocon au jardin sans travaux ni gros budget

Avec le retour du soleil, le jardin redevient une pièce à vivre, mais le vis-à-vis gâche tout. Comment Gifi promet un cocon intime pour moins de 10 € sans gros travaux ?

Le café du matin sur la terrasse, le livre ouvert sur le transat… et ce léger malaise quand un voisin relève la tête au même moment. Dès que les beaux jours reviennent, le jardin et le balcon deviennent des pièces à vivre à part entière, mais le vis-à-vis transforme vite ces instants en moment surveillé plutôt qu’en vraie pause.

Beaucoup renoncent à aménager un coin cosy dehors, persuadés qu’il faut une clôture en dur ou des panneaux haut de gamme pour retrouver un peu d’intimité. Une alternative bien plus douce pour le portefeuille s’est pourtant glissée chez Gifi : un brise-vue Gifi à 9,95 € qui promet de changer l’ambiance sans un seul coup de marteau.

Quand le vis-à-vis fait disparaître le plaisir du jardin

Sortir en peignoir, bouquiner en plein après-midi ou partager un apéro entre amis perd tout son charme quand on se sent observé. L’extérieur est devenu le prolongement naturel du salon, et l’intimité compte autant que dans la maison. Entre balcons qui se font face et jardins mitoyens, le moindre regard croisé suffit parfois à couper court à la détente.

Le problème, c’est le budget. Panneaux en bois, murs maçonnés ou clôtures en composite se chiffrent vite à plusieurs centaines, voire milliers d’euros, sans compter la main-d’œuvre. Dans un contexte de dépenses serrées, difficile de tout miser sur une barrière de plus, au risque de reporter chaque année le projet d’un vrai cocon au jardin.

Brise-vue Gifi à 9,95 € : la canisse en roseaux qui change tout

Gifi mise sur une solution simple avec sa canisse en paillon de roseaux pelés. Vendue 9,95 €, elle affiche des dimensions généreuses : 5 m x 1,5 m pour environ 4,2 kg, de quoi couvrir une bonne longueur de grillage ou un garde-corps de balcon. Les tiges de roseaux, reliées par un fil de nylon résistant, offrent une occultation modérée qui filtre les regards tout en laissant passer lumière et air, là où des produits comparables se vendent souvent autour de 30 à 40 €.

Sur un grillage, cette canisse se déroule simplement et se fixe avec des colliers ou du fil de fer ; sur un balcon, elle habille instantanément une rambarde un peu trop ouverte. Elle peut aussi se transformer en voile d’ombrage léger sur une pergola. En quelques minutes, on passe d’une impression de vitrine à un coin retiré, plus chaleureux, avec ce côté vacances typique des roseaux naturels.

Installer et décorer : vers un vrai cocon bohème à petit prix

La matière souple permet de travailler à deux ou seul : on déroule, on tend la canisse contre un support bien rigide, puis on fixe en haut, en bas et au centre avec des attaches tous les 30 à 40 cm, un peu plus rapprochées dans les zones exposées au vent. Un simple coup de ciseaux suffit à recouper la longueur ou la hauteur, pour épouser au mieux la terrasse, le balcon ou la pergola.

Une fois en place, ce fond de roseaux se prête parfaitement au jeu du cocooning, surtout avec la déco extérieure à petits prix proposée par Gifi : guirlandes lumineuses façon guinguette accrochées en hauteur, lanternes solaires ou bougies à la citronnelle, gros coussins d’extérieur et tapis de jardin, sans oublier quelques pots de fleurs colorés au pied de la canisse. L’ensemble crée une ambiance bohème très douce, presque méditerranéenne, qui transforme un simple mètre carré en vrai refuge, à condition de s’y intéresser dès le printemps, période où ce type de bon plan part vite des rayons.