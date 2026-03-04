Rappel conso : ne mangez plus ces sandwichs vendus en stations Total et distributeurs, un risque de Listeria suspecté

Trois sandwichs frais Poulaillon, vendus entre le 24 février et le 3 mars 2026 en stations Total et distributeurs, font l’objet d’une alerte à la Listeria. Êtes-vous concerné par ce rappel conso national qui vise surtout les publics fragiles ?

Sur une aire d’autoroute, entre deux rendez-vous ou tard le soir au bureau, le réflexe est souvent le même : attraper un sandwich frais au distributeur ou en vitrine réfrigérée. Ces encas tout prêts ont trouvé leur place dans les stations Total, les grandes surfaces et les entreprises, au point de devenir pour beaucoup un vrai repas improvisé.

Depuis le 24 février 2026, un rappel conso national vise trois références de sandwichs Poulaillon fabriqués par BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, suspectés de contenir la bactérie Listeria monocytogenes. Ces produits ont été vendus jusqu’au 3 mars 2026 dans des aires d’autoroute Total, des distributeurs automatiques et des grandes et moyennes surfaces partout en France, tous avec une DLC fixée au 04/03/2026. Mais comment savoir si votre sandwich est concerné ?

Rappel conso des sandwichs Poulaillon : références et lieux de vente

Le signalement publié sur la plateforme gouvernementale Rappel Conso cible trois sandwichs frais prêts à consommer. Ils ont été distribués dans des stations d’autoroute Total des départements 19, 21, 25, 34, 35, 45, 47, 50, 67, 72 et 83, mais aussi dans des distributeurs automatiques et des grandes et moyennes surfaces situés dans les départements 01, 21, 25, 39, 52, 54, 57, 67, 68 et 85. Les lots ont été retirés, mais certains peuvent encore se trouver au frais chez des particuliers.

Pour vérifier rapidement, comparez l’étiquette de votre sandwich avec les références suivantes :

Poulaillon, sandwich 1/2 baguette graines jambon cru de la Forêt-Noire et comté, lot 105526, GTIN 3581084128004, DLC 04/03/2026.

Poulaillon, sandwich Grande Moricette jambon cuit supérieur et emmental, lot 105426, GTIN 3581082520503, DLC 04/03/2026.

Poulaillon, sandwich Grande Moricette jambon cuit supérieur et emmental, lot 105426, GTIN 3581084723209, DLC 04/03/2026.

Listeria monocytogenes : quels risques après ces sandwichs rappelés ?

La bactérie Listeria monocytogenes est responsable de la listériose, une infection alimentaire qui provoque le plus souvent de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs. Les formes graves peuvent entraîner des complications neurologiques. Les symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après la consommation d’un produit contaminé, ce qui explique la durée de surveillance recommandée pour toute personne ayant mangé récemment l’un de ces sandwichs Poulaillon.

Les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est fragilisé sont plus exposées aux complications. Toute personne ayant consommé un sandwich identifié par le rappel et présentant fièvre, maux de tête ou courbatures doit consulter rapidement un médecin en signalant cette consommation. Même en l’absence de signe inquiétant, les autorités recommandent de rester attentive à son état de santé durant les huit semaines suivant l’ingestion.

Que faire de ces sandwichs Poulaillon rappelés et comment être remboursé ?

Les autorités précisent qu’il ne faut plus consommer les produits visés, même s’ils paraissent normaux à l’odeur ou à l’œil. Les sandwichs peuvent être détruits à domicile ou rapportés sur leur lieu d’achat, qu’il s’agisse d’une station Total, d’un distributeur automatique ou d’une grande surface.

Un remboursement est possible pour tout produit retourné avant la fin officielle de la procédure, fixée au mardi 17 mars 2026. Pour toute question, le service client de BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON répond au 03 89 33 89 89 jusqu’à cette date.