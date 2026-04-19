Avant de rallumer votre climatiseur éteint depuis l’automne, ce que voient les techniciens va vous écœurer

Chaque printemps, les techniciens ouvrent des climatiseurs restés à l’arrêt depuis l’automne et tombent sur un véritable nid de microbes et de moisissures. Que se cache‑t‑il exactement derrière ces filtres noirs qui soufflent sur votre salon ?

Premier jour de chaleur, 28 °C affichés au thermomètre, la main file vers la télécommande. Après des mois d’arrêt, le climatiseur semble la solution miracle. Pourtant, derrière le capot immobile, s’est peut‑être formé un cocktail que les techniciens comparent à une « litière de microbes » prête à être pulvérisée dans le salon.

Filtres tapissés d’une croûte grisâtre, ailettes couvertes de moisissures, bac à condensats transformé en mare tiède : ce décor, les réparateurs le voient chaque printemps. Le vrai problème n’est pas ce qui se voit, mais ce qui se respire quand l’appareil redémarre. Avant de rallumer la clim qui attend au mur depuis l’automne, mieux vaut savoir ce qu’elle cache.

À l’arrêt tout l’hiver, votre clim devient un bioréacteur invisible

Quand la clim s’arrête fin octobre, l’eau des dernières condensations ne s’évapore pas totalement. Elle stagne sur les ailettes de l’évaporateur, dans les filtres à air et au fond du bac. Ajoutée à la poussière et à l’obscurité, cette humidité crée un incubateur parfait pour bactéries et moisissures, qui prolifèrent tranquillement pendant six mois.

À l’intérieur se forme un biofilm, une pellicule gluante qui colle aux parois. Les études montrent que les bactéries ainsi protégées peuvent devenir jusqu’à 1 000 fois plus résistantes aux produits désinfectants. Dans ce milieu pullulent aussi des champignons comme Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ou Rhizopus, dont les spores sont projetées dans la pièce au premier démarrage du printemps.

Entretien de base avant l’été : les gestes à faire soi-même en moins d’une heure

La bonne nouvelle, c’est qu’un entretien climatiseur de base se fait facilement. D’abord, coupez l’alimentation électrique. Ouvrez le panneau frontal, retirez les filtres et aspirez la poussière. Lavez-les à l’eau tiède savonneuse, rincez, puis laissez-les sécher complètement avant de les remettre : un filtre réinstallé encore humide favorise les moisissures dès les premières heures de fonctionnement.

Ensuite, videz et nettoyez soigneusement le bac à condensats, situé sous l’évaporateur, puis vérifiez que le tuyau d’évacuation n’est pas bouché. Essuyez les volets de soufflage, dépoussiérez le carter et jetez un œil au groupe extérieur pour enlever feuilles et débris. Répéter ce nettoyage au printemps, puis en automne, et rincer les filtres toutes les quatre à six semaines en été suffit déjà à casser le cycle de contamination.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’énergie Jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant régulièrement poussières, eau stagnante et biofilm, le climatiseur cesse de cultiver bactéries et moisissures. L’air circule mieux, l’échange de chaleur est plus efficace, l’appareil atteint plus vite la température voulue et consomme jusqu’à 15 à 25 % d’électricité en moins tout en diffusant beaucoup moins de spores. 💡 Le petit plus : programmer la visite d’un technicien au printemps ou au début de l’automne, hors canicule, pour profiter de délais plus courts et d’un appareil prêt avant les pics de chaleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rallumer la clim au premier jour de chaleur sans aucun nettoyage et masquer l’odeur avec un spray parfumé : les spores et bactéries restent en place, seules les effluves changent.

Calendrier malin : ne plus jamais rallumer une clim infestée

Pour garder un air sain toute l’année, le plus simple est de caler un calendrier. Gros nettoyage maison au printemps, avant les premières chaleurs, puis à l’automne avant le mode chauffage. Tous les 12 à 18 mois, un technicien réalise une révision complète pour déloger ce que vous ne pouvez pas atteindre et contrôler le fluide frigorigène.

Prévoir cette visite hors canicule évite les délais, quand les réparateurs sont débordés, et limite les pannes sur vieilles machines. Comptez 90 à 130 € pour un entretien ponctuel, 120 à 180 € pour un contrat annuel, alors qu’un appareil encrassé peut consommer 15 à 25 % d’électricité en plus. De quoi épargner à la fois la facture et ces « fausses allergies » de printemps – toux, respiration sifflante, fatigue – souvent liées aux spores soufflées par la clim.