Si vous avez les jambes lourdes au bureau, ce geste de 2 minutes toutes les 30 min évite des dégâts selon les médecins

En France, des millions de salariés finissent la journée avec des jambes lourdes, piégés derrière leur écran. Les médecins misent sur un réflexe de deux minutes toutes les 30 minutes qui pourrait tout changer au bureau.

Fin de journée au bureau, vos mollets gonflés débordent presque des chaussures et chaque pas vers l’ascenseur pèse une tonne. Beaucoup en plaisantent entre collègues, comme si cette fatigue faisait partie du package open space. En réalité, ces jambes lourdes signalent des veines débordées, déjà fragilisées chez des millions de Français.

Les données de santé publique 2025 montrent que rester assis plus de 6 heures par jour augmente de 40 % le risque de troubles veineux. La journée non-stop derrière l’écran asphyxie peu à peu le retour veineux, ce flux qui remonte des pieds au cœur. Des médecins misent désormais sur un réflexe toutes les 30 minutes. Un geste minuscule, mais stratégique.

Jambes lourdes au bureau : ce que révèle votre circulation

Quand vous marchez, les muscles des mollets jouent le rôle de pompe et aident le sang à remonter dans les veines. Assis longtemps, cette pompe ralentit, le sang stagne dans les jambes et la pression augmente. D’où les gonflements, la chaleur, les fourmillements et cette impression de plomb qui apparaît surtout en fin de journée.

Au bureau, tout pousse à cette stagnation : chaise réglée trop basse, jambes croisées des heures, vêtements serrés, clim capricieuse ou chaleur des imprimantes. Passer la journée pratiquement sans bouger revient à laisser les veines lutter seules contre la gravité. À la longue, les médecins parlent d’installation d’une véritable maladie veineuse chronique.

Se lever toutes les 30 minutes : le réflexe de 2 minutes validé par les médecins

Pour casser ce cercle vicieux, les recommandations sont claires : se lever toutes les 30 à 45 minutes, marcher environ 2 minutes ou faire quelques flexions de chevilles suffit pour relancer efficacement le retour veineux. Le médecin urgentiste Gérald Kierzek recommande explicitement : « Levez‑vous toutes les 30 à 60 minutes, faites quelques pas, des flexions de chevilles ou roulez une balle sous vos pieds », dans un entretien accordé à Doctissimo.

En pratique, deux minutes suffisent largement. Se lever pour aller remplir sa gourde, imprimer un document, faire le tour du plateau ou prendre l’escalier active déjà la pompe des mollets. Coincé en réunion ou en visio, vous pouvez mobiliser vos chevilles sous le bureau, contracter puis relâcher cuisses et fessiers, ou faire rouler une petite balle sous le pied.

Étirements ciblés le soir : l’autre allié contre les jambes lourdes

Après la journée assise, les muscles des jambes se raidissent et tirent sur les articulations, voire sur le bas du dos. « Réaliser des mouvements et des étirements doux fait du bien quand on a mal au dos. Cela aide aussi à rééduquer les muscles profonds et entraînent la colonne vertébrale à se redresser. On lutte ainsi contre les enraidissements articulaires et le tassement des vertèbres », explique Marjolaine Hering, yogathérapeute et danse-thérapeute, citée par Notre Temps.

Une petite routine suffit pour compléter le réflexe des 30 minutes : après le travail, enfilez une tenue confortable, puis enchaînez quelques postures tenues 20 à 60 secondes. Étirez l’arrière des cuisses en penchant le buste sur une jambe tendue, puis les mollets contre un mur, talon au sol, sans jamais forcer ni provoquer de douleur vive.