Plein soleil : cette star des jardinières grille sur votre balcon sud et l'erreur peut vous coûter cher
Affichés « plein soleil » en jardinerie, mes pélargoniums ont littéralement brûlé sur un balcon urbain plein sud. Que s’est‑il vraiment passé sous ce soleil de plomb ?
Début de printemps, le chariot chargé de godets et de terreau, une petite étiquette attire le regard : « plein soleil ». Pour un balcon exposé plein sud, la promesse semble idéale. Quelques semaines après la plantation, le décor change pourtant : feuilles grillées, terre qui sèche à vue d’œil, fleurs qui disparaissent. Le budget plantes part en fumée aussi vite que les pétales.
Derrière ce pictogramme rassurant se cache un malentendu fréquent. « Plein soleil » sur une étiquette ne décrit pas le soleil écrasant d’un balcon urbain en été, mais un simple besoin de lumière forte. Et la plante la plus concernée, reine des balustrades françaises, est le pélargonium, ce faux géranium que tant de jardiniers croient increvable. C’est souvent lui qui finit calciné sur les terrasses plein sud.
Pélargonium plein soleil : ce que l’étiquette ne dit jamais
Le pélargonium vendu en jardinerie n’est pas le géranium vivace rustique qui supporte le froid. Originaire d’Afrique du Sud, il pousse dans des zones côtières ventilées, baignées de lumière mais rafraîchies par l’océan. Il adore une luminosité intense, pourtant il souffre dès que le thermomètre dépasse les 30 °C sans circulation d’air ni humidité, surtout en pot.
En serre professionnelle, ces plants grandissent sous un « plein soleil » très contrôlé : toitures blanchies qui filtrent les UV, brumisation, température maintenue autour de 25 °C. Sortir ce pélargonium de serre pour le poser directement sur un balcon plein sud
Sur une terrasse citadine, le soleil ne vient pas seul. Le béton au sol, les murs clairs et les vitrages créent un véritable effet fournaise. Les rayons se réfléchissent, s’accumulent, et la température à la surface des feuilles peut grimper jusqu’à 50 °C, alors que l’air n’affiche « que » 30 °C. À la campagne, la terre et l’herbe apportent de la fraîcheur ; sur un balcon minéral, l’air reste sec et brûlant. Les racines vivent un autre supplice. Dans de petites jardinières, le volume de terre est faible, l’eau s’évapore en quelques heures. Les pots en plastique foncé se comportent comme des capteurs solaires : le substrat peut atteindre 40 °C, seuil auquel aucun système racinaire ne fonctionne correctement. Racines « cuites », plante qui se fane malgré une terre humide, et arrosages en plein après-midi qui ajoutent un choc thermique complètent le tableau. Avant de mourir, le pélargonium envoie des signaux clairs. Les feuilles rougissent ou jaunissent, deviennent rigides, puis les bords brunissent et se dessèchent : la production d’anthocyanes tente de jouer le rôle d’écran solaire, mais la déshydratation cellulaire s’installe. Autre signe trompeur : une plante bien verte, mais sans boutons floraux en plein été. Sous stress thermique, elle ferme ses stomates, arrête sa croissance et suspend sa floraison jusqu’à ce que la température redescende autour de 25 à 28 °C. Pour limiter la casse, l’enjeu est de dissocier lumière et chaleur. Le meilleur emplacement reste une exposition Est, avec soleil doux du matin, ou Ouest en ménageant une ombre entre 12 h et 16 h sur les terrasses plein sud, grâce à des voiles d’ombrage, un store ou des plantes plus hautes jouant les parasols. Des pots plus grands, clairs ou en terre cuite, légèrement surélevés du sol, protègent les racines. Un arrosage le matin ou le soir, avec eau à température ambiante, associé à une observation attentive du microclimat, permet à ce pélargonium plein soleil de rester lumineux sans finir brûlé.
Balcon plein sud : un microclimat brûlant pour le pélargonium
Sauver un pélargonium plein soleil sans le condamner
En bref
Sur une terrasse citadine, le soleil ne vient pas seul. Le béton au sol, les murs clairs et les vitrages créent un véritable effet fournaise. Les rayons se réfléchissent, s’accumulent, et la température à la surface des feuilles peut grimper jusqu’à 50 °C, alors que l’air n’affiche « que » 30 °C. À la campagne, la terre et l’herbe apportent de la fraîcheur ; sur un balcon minéral, l’air reste sec et brûlant.
Les racines vivent un autre supplice. Dans de petites jardinières, le volume de terre est faible, l’eau s’évapore en quelques heures. Les pots en plastique foncé se comportent comme des capteurs solaires : le substrat peut atteindre 40 °C, seuil auquel aucun système racinaire ne fonctionne correctement. Racines « cuites », plante qui se fane malgré une terre humide, et arrosages en plein après-midi qui ajoutent un choc thermique complètent le tableau.
Avant de mourir, le pélargonium envoie des signaux clairs. Les feuilles rougissent ou jaunissent, deviennent rigides, puis les bords brunissent et se dessèchent : la production d’anthocyanes tente de jouer le rôle d’écran solaire, mais la déshydratation cellulaire s’installe. Autre signe trompeur : une plante bien verte, mais sans boutons floraux en plein été. Sous stress thermique, elle ferme ses stomates, arrête sa croissance et suspend sa floraison jusqu’à ce que la température redescende autour de 25 à 28 °C.
Pour limiter la casse, l’enjeu est de dissocier lumière et chaleur. Le meilleur emplacement reste une exposition Est, avec soleil doux du matin, ou Ouest en ménageant une ombre entre 12 h et 16 h sur les terrasses plein sud, grâce à des voiles d’ombrage, un store ou des plantes plus hautes jouant les parasols. Des pots plus grands, clairs ou en terre cuite, légèrement surélevés du sol, protègent les racines. Un arrosage le matin ou le soir, avec eau à température ambiante, associé à une observation attentive du microclimat, permet à ce pélargonium plein soleil de rester lumineux sans finir brûlé.
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