Plein soleil : cette star des jardinières grille sur votre balcon sud et l'erreur peut vous coûter cher

Début de printemps, le chariot chargé de godets et de terreau, une petite étiquette attire le regard : « plein soleil ». Pour un balcon exposé plein sud, la promesse semble idéale. Quelques semaines après la plantation, le décor change pourtant : feuilles grillées, terre qui sèche à vue d’œil, fleurs qui disparaissent. Le budget plantes part en fumée aussi vite que les pétales.

Derrière ce pictogramme rassurant se cache un malentendu fréquent. « Plein soleil » sur une étiquette ne décrit pas le soleil écrasant d’un balcon urbain en été, mais un simple besoin de lumière forte. Et la plante la plus concernée, reine des balustrades françaises, est le pélargonium, ce faux géranium que tant de jardiniers croient increvable. C’est souvent lui qui finit calciné sur les terrasses plein sud.

Pélargonium plein soleil : ce que l’étiquette ne dit jamais

Le pélargonium vendu en jardinerie n’est pas le géranium vivace rustique qui supporte le froid. Originaire d’Afrique du Sud, il pousse dans des zones côtières ventilées, baignées de lumière mais rafraîchies par l’océan. Il adore une luminosité intense, pourtant il souffre dès que le thermomètre dépasse les 30 °C sans circulation d’air ni humidité, surtout en pot.