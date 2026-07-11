Stores bannes : les paysagistes arrêtent d'en poser et misent sur cette plante grimpante bien plus efficace

Sous les nouvelles canicules, les stores bannes montrent vite leurs limites sur les terrasses. Les paysagistes misent désormais sur un houblon doré fulgurant qui métamorphose la pergola.

Début de l’été, la scène est connue : terrasse écrasée de soleil, repas écourtés, et l’idée d’un grand store banne qui se déroule d’un clic. Mais posé, il déçoit souvent : toile qui vieillit, mécanisme fragile et chaleur piégée dessous.

Sur le terrain, de plus en plus de paysagistes ont changé de stratégie. À la place du store, ils misent sur une ombre végétale ultra rapide : un houblon doré qui grimpe jusqu’à dix centimètres par jour, forme une canopée et rafraîchit l’air de plusieurs degrés. Comment l’adopter chez soi avant la fin de l’été ?

Pourquoi les stores bannes ne suivent plus les nouvelles chaleurs

Les stores bannes filtrent surtout la lumière, pas la chaleur. Leur toile emmagasine les degrés et les retient juste au-dessus de la tête, surtout quand l’air ne circule pas. Résultat : on est à l’ombre, mais on étouffe, comme sous un parapluie en plein cagnard.

À cela s’ajoutent toile qui se salit et se dégrade, risques au vent et budget élevé pour les modèles motorisés. Beaucoup de propriétaires ont fini par laisser leur store replié « pour ne pas l’abîmer »… tandis que la terrasse restait inutilisable aux heures les plus chaudes.

Le houblon doré, la canopée vivante que les pros préfèrent

À la place du store, les paysagistes misent désormais sur le duo houblon doré pergola. Cette liane volubile grimpe en spirale le long des poteaux, puis court sur les traverses. Dans de bonnes conditions, ses tiges se sont allongées d’environ dix centimètres par jour et ont vite transformé une simple armature en toit de feuillage doré puis vert tendre.

Son feuillage dense crée une ombre végétale vraiment fraîche. En transpirant par leurs feuilles, les plantes rafraîchissent l’air ambiant : on gagne plusieurs degrés par évapotranspiration, avec une lumière douce et mouvante. Atout majeur face à un store banne fixe, le houblon est caduc ; l’hiver venu, il laisse repasser le soleil sur la terrasse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles Importantes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le feuillage dense du houblon doré filtre le soleil et, en transpirant, refroidit naturellement l’air sous la pergola. 💡 Le petit plus : Planter au pied de chaque poteau permet d’ombrager une grande terrasse avec seulement quelques plants peu coûteux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Le laisser grimper sans contrôle sur une structure fragile ou trop près des gouttières.

Comment l’installer pour une ombre durable

On plante le houblon doré au pied des montants de la pergola, dans un sol bien ameubli, puis on arrose copieusement. Même en juillet, la chaleur stimule sa reprise ; il suffit de guider les jeunes tiges autour des poteaux et sur quelques câbles pour voir la structure se couvrir avant septembre.

Pour que cette alternative aux stores bannes reste un plaisir, les paysagistes conseillent un arrosage régulier les deux premiers étés, un paillage épais, puis une taille hivernale en rabattant toutes les tiges sèches au ras du sol. Le houblon repart alors chaque printemps, sans moteur ni toile à entretenir.