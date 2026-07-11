Stores bannes : les paysagistes arrêtent d'en poser et misent sur cette plante grimpante bien plus efficace
Sous les nouvelles canicules, les stores bannes montrent vite leurs limites sur les terrasses. Les paysagistes misent désormais sur un houblon doré fulgurant qui métamorphose la pergola.
Début de l’été, la scène est connue : terrasse écrasée de soleil, repas écourtés, et l’idée d’un grand store banne qui se déroule d’un clic. Mais posé, il déçoit souvent : toile qui vieillit, mécanisme fragile et chaleur piégée dessous.
Sur le terrain, de plus en plus de paysagistes ont changé de stratégie. À la place du store, ils misent sur une ombre végétale ultra rapide : un houblon doré qui grimpe jusqu’à dix centimètres par jour, forme une canopée et rafraîchit l’air de plusieurs degrés. Comment l’adopter chez soi avant la fin de l’été ?
Pourquoi les stores bannes ne suivent plus les nouvelles chaleurs
Les stores bannes filtrent surtout la lumière, pas la chaleur. Leur toile emmagasine les degrés et les retient juste au-dessus de la tête, surtout quand l’air ne circule pas. Résultat : on est à l’ombre, mais on étouffe, comme sous un parapluie en plein cagnard.
À cela s’ajoutent toile qui se salit et se dégrade, risques au vent et budget élevé pour les modèles motorisés. Beaucoup de propriétaires ont fini par laisser leur store replié « pour ne pas l’abîmer »… tandis que la terrasse restait inutilisable aux heures les plus chaudes.
Le houblon doré, la canopée vivante que les pros préfèrent
À la place du store, les paysagistes misent désormais sur le duo houblon doré pergola. Cette liane volubile grimpe en spirale le long des poteaux, puis court sur les traverses. Dans de bonnes conditions, ses tiges se sont allongées d’environ dix centimètres par jour et ont vite transformé une simple armature en toit de feuillage doré puis vert tendre.
Son feuillage dense crée une ombre végétale vraiment fraîche. En transpirant par leurs feuilles, les plantes rafraîchissent l’air ambiant : on gagne plusieurs degrés par évapotranspiration, avec une lumière douce et mouvante. Atout majeur face à un store banne fixe, le houblon est caduc ; l’hiver venu, il laisse repasser le soleil sur la terrasse.
Comment l’installer pour une ombre durable
On plante le houblon doré au pied des montants de la pergola, dans un sol bien ameubli, puis on arrose copieusement. Même en juillet, la chaleur stimule sa reprise ; il suffit de guider les jeunes tiges autour des poteaux et sur quelques câbles pour voir la structure se couvrir avant septembre.
Pour que cette alternative aux stores bannes reste un plaisir, les paysagistes conseillent un arrosage régulier les deux premiers étés, un paillage épais, puis une taille hivernale en rabattant toutes les tiges sèches au ras du sol. Le houblon repart alors chaque printemps, sans moteur ni toile à entretenir.
En bref
- ☀️ Début d’été, en France, les paysagistes délaissent le store banne classique pour ombrager terrasses et pergolas avec une solution végétale bien plus durable.
- 🌿 Cette liane nommée houblon doré colonise rapidement une pergola, crée une canopée dense et change la sensation sous la terrasse en pleine chaleur.
- 🍃 Conseils d’implantation, rythme de croissance et routine d’entretien minimal esquissent une alternative surprenante aux stores bannes, avec un avantage clé révélé dans le guide.
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