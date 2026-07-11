Jasmin étoilé : cette erreur de taille en plein été peut ruiner un an de parfum, voici le bon geste à adopter

En plein été, votre jasmin étoilé envahit le mur tandis que sa floraison embaume encore la terrasse. Jusqu’où tailler maintenant sans condamner le parfum de l’an prochain ?

Les soirs de juillet, le parfum du jasmin étoilé envahit la terrasse, pendant que ses lianes s’accrochent à tout : rambarde, gouttière, volets. Devant ce mur vert qui déborde, le même doute revient : faut-il oser le sécateur maintenant, ou attendre au risque de le laisser tout envahir ? La prochaine floraison se joue pourtant dans ces quelques semaines d’été.

Car le jasmin étoilé (*Trachelospermum jasminoides*), ce faux jasmin au feuillage persistant, ne se taille pas au hasard. Il fleurit surtout sur le bois formé l’année précédente : un mauvais geste peut donc coûter un été entier de petites étoiles blanches. La bonne nouvelle, c’est qu’une taille douce et bien calée en été a déjà renforcé la floraison de nombreux jardins… à condition de respecter quelques règles simples.

Jasmin étoilé : comprendre sa floraison avant de tailler en été

Avant de couper, il faut savoir que ce grimpant n’a pas besoin d’être taillé chaque année. « Vous n’avez en réalité pas besoin de tailler cette plante, sauf si elle devient trop grande ou indisciplinée », explique Pollyanna Wilkinson, conceptrice de jardins, citée par Mon Jardin Ma Maison. Tant que la plante reste sur son support et ne bouche ni fenêtre ni passage, elle peut simplement être guidée par un palissage léger.

Quand il déborde vraiment, le bon créneau commence juste après la grande vague de fleurs, entre juillet et fin août, une fois que la majorité des corolles a fané. Tailler plus tôt, au printemps ou au tout début de floraison, revient à supprimer du bois porteur de boutons. Tailler trop tard, en fin d’été avancé ou en automne, laisse peu de temps aux nouvelles pousses pour mûrir avant le froid : la floraison suivante en a souvent pâti.

Les bons gestes au sécateur pour une taille estivale tout en douceur

Nous avons tous déjà coupé une liane un peu au hasard, puis regretté un trou dans la végétation. Avec le faux jasmin, la règle est simple : viser uniquement les tiges qui dépassent franchement du support ou gênent une ouverture. « Tout ce que vous avez à faire, c’est saisir les tiges indisciplinées que vous voulez couper, les ramener d’environ un tiers et couper au niveau d’une jonction de feuilles », détaille encore Pollyanna Wilkinson dans Mon Jardin Ma Maison. Une coupe nette juste au-dessus d’un nœud vigoureux stimule une ramification discrète, sans dénuder la base.

Au moment de la coupe, une sève blanche et laiteuse peut apparaître ; mieux vaut la traiter avec respect, car « c’est un irritant ». D’ailleurs, quelques gestes suffisent pour tailler en été sans affaiblir la prochaine vague de fleurs :

intervenir juste après la floraison principale, jamais en plein printemps ;

raccourcir les tiges choisies d’environ un tiers, pas davantage ;

placer la coupe juste au-dessus d’un nœud de feuilles bien formé ;

porter des gants et laisser les fleurs fanées tomber d’elles-mêmes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée Risque minimum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le jasmin étoilé fleurit sur le bois de l’année précédente. En le taillant juste après la floraison d’été, on garde au maximum ce bois à fleurs, tout en laissant à la plante le temps de produire de nouvelles pousses qui mûriront avant l’hiver et porteront les boutons parfumés de l’année suivante. 💡 Le petit plus : sur les tiges encore bien placées, remplacez le coup de sécateur par une attache souple sur le support : la plante reste fournie et le parfum se concentre là où vous en profitez le plus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement au printemps ou en automne, en retirant plus d’un tiers de chaque tige : vous supprimez le bois à fleurs et condamnez la prochaine floraison.

Et après la taille ? Les bons réflexes pour un mur d’étoiles parfumées

Si votre plante était encore très fleurie, il suffisait d’attendre quelques jours : la liane a gardé assez d’énergie pour refaire du bois utile après la coupe. Inutile aussi de traquer chaque fleur brune, la conceptrice rappelait : « Vous n’avez pas besoin de couper les fleurs fanées de cette plante ». Laissez-les sécher puis tomber, le jasmin étoilé s’est très bien débrouillé seul et l’entretien est, de ce point de vue, « vraiment minimal ».

Petit bonus : après une taille d’été, un bon arrosage et un peu de compost au pied ont souvent aidé la plante à repartir plus vite, surtout en pot sur balcon où le substrat sèche vite. Et si la dernière taille a été faite au mauvais moment ? Mieux vaut alors le laisser pousser sans le recouper, lui offrir un emplacement bien lumineux, limiter les engrais très azotés et se rappeler la règle d’or pour l’année suivante : une taille légère, datée juste après floraison, en retirant au maximum un tiers de chaque tige.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Jasmin : les 4 gestes à ne pas oublier pour bien le tailler cet été»