Début juillet : ce geste oublié des anciens au pied des courgettes les sauve de la sécheresse tout l'été

Canicule, feuilles qui pendent et arrosoir toujours en main : début juillet, les courgettes tirent la langue au potager. Un geste transmis par un ancien change pourtant la résistance des pieds tout l’été.

Début juillet, le potager paraît plein de promesses, puis la canicule s’invite : le thermomètre dépasse 35 °C, les feuilles de courgettes pendent. Dans près d’1 potager sur 3 en France, la sécheresse a compromis les récoltes et le réflexe reste souvent le même : arroser, encore et encore.

Dans bien des potagers, un détail transmis par les anciens change pourtant la donne. En apprenant à butter les courgettes début juillet, puis à calmer les arrosages, beaucoup de jardiniers ont vu leurs pieds cesser de jaunir et continuer à produire.

Début juillet, le moment où la courgette a le plus besoin de soutien

À cette période, la courgette entre en puissance : floraison mâle, puis femelle, et début de nouaison où chaque fleur peut devenir un fruit. Le plant consomme beaucoup d’eau mais ses racines restent en surface. Au moindre stress hydrique, fleurs avortées, fruits chétifs et feuillage ramolli apparaissent vite.

Début juillet, plusieurs signes montrent que le pied est prêt : base de tige épaissie, collet légèrement couché, premières courgettes cueillies. Vers 14 h, les feuilles pendent ; c’est une stratégie pour limiter les pertes d’eau. Le bon réflexe consiste alors à renforcer les racines plutôt qu’à noyer le sol.

Le geste des anciens : butter les courgettes en quelques minutes

Butter, c’est ramener de la terre autour du pied pour former une butte de 10 à 15 cm, sans enterrer le collet ni le cœur de la plante. On intervient le matin ou en fin de journée, après un léger arrosage qui assouplit le sol, avec une binette ou simplement les mains, sans trop tasser.

Nous avons tous cru sauver nos légumes en arrosant un sol brûlant. Avec le buttage, la base reste visible mais une collerette de terre forme un mini-bassin : l’eau s’infiltre lentement au pied au lieu de filer. Associé à un paillage léger, ce geste prépare le terrain à des arrosages plus espacés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La butte retient l’eau près des racines et, avec des arrosages matinaux, espacés mais profonds, pousse les racines vers la fraîcheur tout en limitant le stress hydrique. 💡 Le petit plus : Tester la terre avec le doigt à 5 cm évite les arrosages inutiles quand les feuilles pendent en pleine chaleur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser chaque soir un sol brûlant avec l’eau surchauffée du tuyau ou de l’arrosoir juste après avoir butté.

Après le buttage, laisser faire… et ajuster l’arrosage

Quelques jours après le buttage, sous la surface, la portion de tige recouverte émet de nouvelles racines. Le réseau s’élargit, s’enfonce plus profondément, et le pied tient mieux face au vent, au poids des fruits et aux arrosages espacés. En sol riche, un pied butté et paillé a déjà donné 20 à 30 courgettes dans l’été.

Pour que cette réserve naturelle joue pleinement son rôle, l’eau doit suivre la bonne cadence. Avant chaque arrosage, un test du doigt à 5 cm suffit : si la terre est fraîche, on laisse faire ; si elle est sèche, on arrose tôt le matin, en profondeur, tous les deux ou trois jours.