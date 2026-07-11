Voici la vivace bleue élue plante du siècle qui métamorphose votre jardin presque sans entretien dès ce printemps

Élu « plante du siècle » au Chelsea Flower Show, le géranium Rozanne promet un tapis bleu durable du printemps aux gelées. Où, quand et comment l’installer pour transformer un jardin sans y passer ses week-ends ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium ‘Rozanne’ (syn. ‘Gerwat’) 🌸 Nom courant Géranium vivace ‘Rozanne’ 📏 Dimensions 30 à 40 cm de haut x 60 à 100 cm de large ☀️ Exposition Soleil non brûlant ou mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant, très couvrant

Dans bien des jardins, le scénario se répète : bacs qui se dessèchent, massifs dégarnis dès juillet, bordures fades faute de temps. Et si un simple tapis de fleurs bleues, planté une fois pour toutes, prenait le relais au lieu d’annuelles capricieuses à recommencer chaque année ?

Parmi les vivaces qui promettent couleur et tranquillité, une star s’est imposée : le géranium Rozanne, sacré « Plant of the Century » au Chelsea Flower Show de Londres. De la fin du printemps aux gelées, cette vivace bleue tisse un nuage léger sans corvée d’arrosage. Comment fait-elle pour transformer le jardin presque sans effort ?

Géranium Rozanne, la vivace bleue sacrée plante du siècle

En 2013, ce géranium vivace a été élu « plante du siècle » pour le centenaire du Chelsea Flower Show, l’un des plus grands rendez-vous de jardiniers. Modeste par la taille, autour de 40 cm de haut, il s’étale pourtant jusqu’à 1 mètre et forme un large coussin couvert de petites fleurs bleu violet au cœur plus clair, de mai ou juin jusqu’aux gelées.

Vrai géranium vivace et non géranium de balcon, il reste en terre toute l’année et repart fidèlement depuis ses racines. Très rustique, il supporte des froids proches de -20 °C en sol drainé. En une ou deux saisons, il habille talus, bordures ou pieds d’arbustes d’un tapis souple qui masque la terre nue.

Où et quand planter cette alliée d’un jardin sans effort

Ce géranium aime le soleil doux ou la mi-ombre lumineuse. Dans les régions fraîches, on peut le placer en plein soleil ; dans le Sud, mieux vaut le soleil du matin puis un peu d’ombre l’après-midi. Il tolère la plupart des sols, même argileux, s’ils sont bien drainés : il craint bien plus l’eau stagnante que le froid. Pour l’installer, quelques gestes suffisent :

Ameublir la terre, apporter un peu de compost et du sable pour le drainage.

Planter tous les 40 cm environ, arroser copieusement puis pailler.

Deux saisons lui conviennent : le printemps, de mars à mai, et l’automne, de septembre à octobre. Au printemps, la reprise est rapide et les premières fleurs arrivent très vite ; à l’automne, les racines s’installent avant l’hiver et la floraison sera souvent plus généreuse l’année suivante. Que l’on plante maintenant ou après l’été, la récompense reste la même : un sol rapidement habillé de bleu.

Une vivace presque sans entretien, mais qui fait tout le travail

Une fois bien enraciné, le géranium Rozanne devient très facile à vivre. Un arrosage régulier les premières semaines suffit pour l’aider à s’installer ; ensuite, il se contente de quelques apports d’eau en cas de forte chaleur. Au début du printemps, un simple nettoyage des tiges et feuilles sèches suffit, et tous les trois à cinq ans on peut diviser les touffes pour les rajeunir.

Petit bonus : son feuillage dense limite naturellement les mauvaises herbes, ce qui réduit encore les séances de désherbage. En massif, il accompagne rosiers, lavandes, népétas ou heuchères et garde le décor vivant de mai aux premières gelées. Avec cette plante du siècle, le jardin gagne un tapis mouvant de bleu et de vert, accueillant pour les pollinisateurs et compatible avec une vie bien remplie.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Élue « plante du siècle », cette vivace bleue à planter dès ce printemps offre un tapis de fleurs presque sans entretien»