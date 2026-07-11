Abricots au sol dès la mi-juillet : ce geste d’urgence à faire avant fin juillet pour sauver la récolte

En plein été, votre abricotier laisse tomber des fruits encore verts, formant un tapis au pied de l’arbre. Avant la fin juillet, quelques gestes ciblés peuvent enrayer cette chute inquiétante.

Voir, en plein cœur de l’été, la pelouse se couvrir d’abricots encore verts a quelque chose de cruel. On rêvait de desserts parfumés, pas d’un tapis de petits fruits gâchés. L’arbre paraît sain, les feuilles bien vertes, et pourtant la récolte se dérobe.

La bonne nouvelle, c’est que cette pluie d’abricots au sol en mi-juillet n’annonce pas forcément une maladie grave. Le plus souvent, elle signale une erreur d’arrosage et un arbre qui tente simplement de survivre. En agissant avant la fin du mois, il est encore possible de sauver une belle partie des fruits restés accrochés.

Mi-juillet : chute normale ou vrai signal d’alarme ?

Au printemps, une petite chute de fruits est normale : l’abricotier se débarrasse de l’excès d’ovaires fécondés. Ces mini-abricots tombent en mai ou début juin, ils sont minuscules, presque comme des billes. On parle alors de chute « physiologique », un éclaircissage naturel.

En revanche, voir des abricots déjà formés, encore fermes et à peine colorés, tomber en masse à partir de mi-juillet doit alerter. Surtout si la météo a été chaude, que le sol craque sous le pied et que le gazon pousse jusqu’au tronc : tout indique un manque d’eau en profondeur.

Le coupable caché : le stress hydrique de l’abricotier

L’abricotier aime la chaleur et supporte la sécheresse, mais seulement pour rester en vie, pas pour nourrir une grosse charge de fruits. Quand le sol est desséché en profondeur, les radicelles n’absorbent plus assez d’eau. L’arbre se protège alors : il coupe l’alimentation de certains fruits, qui se détachent prématurément.

Nous avons tous déjà arrosé vite fait au tuyau, un soir sur deux. Ce geste rassure, mais il ne fait qu’humidifier la surface. Pour stopper le stress hydrique avant la fin juillet, il faut au contraire un arrosage lent et copieux, dans une cuvette au pied : 50 à 100 litres selon la taille de l’arbre, en une fois, puis un épais paillage (paille, chanvre, copeaux) sur 8 à 10 cm pour garder cette eau sous terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée la plupart des fruits restants 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’arrosage en profondeur réhydrate les racines actives, le paillage limite l’évaporation et l’éclaircissage réduit le nombre de fruits à nourrir. L’abricotier n’a plus besoin d’en sacrifier autant, la chute se calme nettement. 💡 Le petit plus : désherber un cercle d’au moins 1 mètre autour du tronc pour que l’herbe ne vole plus l’eau de l’arbre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les petits arrosages de surface sans paillage et ajouter de l’engrais en plein été, ce mélange aggrave souvent la chute des fruits.

Les bons gestes de sauvetage… et pour l’année prochaine

Une fois l’arbre réhydraté et le sol protégé, un tri rapide aide beaucoup. On enlève à la main les fruits très petits, fendus ou piqués pour concentrer l’énergie sur les plus beaux. Les abricots tombés mais sains filent en compote, les abîmés vont à la poubelle.

Sur les branches encore chargées, quelques étais évitent la casse en cas d’orage. Pour les saisons suivantes, un paillage permanent sous la couronne, sans gazon, et un arrosage profond seulement en période de vraie sécheresse suffisent à garder un verger familial généreux, sans nouvelle hécatombe au pied de l’arbre.