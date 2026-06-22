Burrata : en Italie, ils râpent par-dessus cet ingrédient glacé… après ça, vous ne la servirez plus nature
Tout le monde sert la burrata nature, posée avec un simple filet d’huile. En Italie, un ingrédient glacé râpé à la dernière seconde la transforme en entrée de chef.
Tout le monde sert la burrata nature : en Italie, on la coiffe d’une neige d’olives glacées
Un soir d’été, la burrata arrive sur la table, blanche, lisse, posée au milieu de l’assiette. Un peu d’huile d’olive, quelques grains de sel… et souvent, la sensation que quelque chose manque ; pas assez de relief, pas assez de surprise.
En Italie, on règle ce problème avec un geste théâtral : un ingrédient sorti du congélateur, râpé comme une neige salée sur le fromage encore frais. Une burrata neige d’olives glacées, ultra parfumée, qui transforme l’entrée en petit numéro de grand resto. Curieux de savoir ce qui se cache derrière ce nuage vert ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 burratas, environ 125 g chacune
- ✅ 120 g d’olives vertes dénoyautées en saumure
- ✅ 1 citron jaune non traité + 10 à 15 g de basilic frais
- ✅ 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de miel, piment, poivre, pain de campagne ou focaccia
Pourquoi ta burrata manque toujours un petit “truc”
On pose souvent la burrata entière, un trait d’huile et basta. C’est bon, bien sûr, mais tout le monde fait pareil. En bouche, le fromage reste très doux, presque linéaire. Il manque ce contraste qui donne envie d’y retourner à la cuillère.
Les Italiens misent sur le relief : du froid contre du crémeux, du salé vif sur le lait, un parfum d’olive qui explose. La solution n’est ni la truffe ni le parmesan, mais de simples olives vertes, congelées puis râpées en poudre irrégulière. Sur la burrata, cette pluie verte s’accroche à la crème et change tout, sans la masquer.
La technique pas à pas : transformer des olives vertes en neige glacée
La base, ce sont des olives vertes bien charnues, en saumure, égouttées puis séchées avec soin. On compte environ 60 g d’olives par burrata : assez pour parfumer, sans saturer en sel. Le citron non traité apporte le zeste, le basilic la note herbacée ; le miel reste discret, juste pour arrondir.
Ensuite, trois réflexes à garder en tête. D’abord, des olives parfaitement sèches et passées au congélateur au moins 4 h, idéalement la veille. Puis un mixeur utilisé par impulsions courtes, pour une poudre granuleuse et non une purée. Enfin, une burrata sortie du frigo 10 minutes avant, encore fraîche mais déjà souple, prête à accueillir la neige glacée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter, sécher les olives, les congeler 4 h minimum, étalées en une seule couche.
- Technique : Mixer les olives glacées avec basilic et zeste, par impulsions, jusqu’à obtenir une poudre grossière.
- Cuisson : Sortir la burrata 10 min, la poser dans les assiettes, arroser d’huile, quelques gouttes de citron, miel et piment.
- Finition : Coiffer de neige d’olives, ajouter zeste et poivre, servir aussitôt avec pain grillé ou focaccia tiède.
Variantes & twists pour ne jamais te lasser de la burrata
Pour une grande tablée, on pose deux ou trois burratas dans un grand plat, on garde un peu de poudre au congélateur et on râpe la neige d’olives glacées à table. Effet waouh garanti avec un verre de vermentino bien frais ou une eau pétillante citron–basilic.
Envie de changer ? Les olives noires donnent une note plus profonde, la menthe remplace le basilic pour un profil plus frais, quelques zestes d’orange adoucissent le tout. Le reste de neige se recycle parfaitement dans des pâtes chaudes, une salade de tomates ou sur une focaccia du lendemain.
En bref
- 🍽️ En plein été, la burrata quitte le simple filet d’huile pour une version burrata neige d’olives glacées, pensée comme une vraie entrée de chef.
- 🧊 Une congélation minutieuse des olives vertes, suivie d’un mixage rapide, crée cette neige parfumée qui contraste avec le cœur ultra crémeux du fromage.
- ✨ Conseils de chef, variantes en version iodée ou fraîche et astuces anti-gaspi prolongent le jeu autour de cette burrata originale et addictive.
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