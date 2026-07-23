Ce fruit d’été change tout : avec ce tartare de tomates, on vous demandera le nom du restaurant

En plein été, un simple tartare de tomates préparé à la maison s’est retrouvé au niveau d’une entrée de restaurant. Un ajout fruité bien dosé et deux gestes de chef ont tout changé.

J’ai ajouté des pêches dans mon tartare de tomates juste pour voir : on m’a demandé le nom du restaurant

Le parfum des tomates bien mûres se mélange à celui des pêches encore tièdes de marché ; sur la planche, la chair rouge et jaune brille sous le couteau. Dans la pièce, il fait encore chaud, mais la promesse d’une assiette fraîche fait déjà baisser la température.

En jouant simplement sur la coupe, le froid et un duo sucré‑salé inattendu, on transforme un tartare de tomates du quotidien en entrée qui ressemble à une assiette de bistro chic ; la preuve, on demande le nom du restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de tomates bien mûres (cœur de bœuf, anciennes ou grappe)

✅ 2 pêches jaunes ou blanches bien parfumées (environ 300 g de chair)

✅ 150 g de feta légèrement crémeuse et 12 feuilles de basilic frais

✅ Assaisonnement : 3 à 4 c. à s. d’huile d’olive vierge extra, sel fin, poivre noir, option citron ou vinaigre, oignon rouge, piment doux

Pourquoi tomates + pêches font un tartare de restaurant

Dans un tartare de tomates aux pêches, la tomate apporte le côté pulpeux et légèrement acidulé ; la pêche bien mûre ajoute un jus parfumé presque floral. Les dés restent séparés, chaque bouchée change d’équilibre entre fruits et feta. Le basilic frais et une pointe d’acidité recadrent le tout en version salée, loin de la salade de fruits, avec cette fraîcheur nette qu’on associe aux entrées de restaurant.

Les 4 étapes pour réussir le tartare comme au restaurant

Tout repose sur la précision : environ 2 parts de tomate pour 1 de pêche, 1/4 de feta, dés nets, jus maîtrisé, assaisonnement en deux temps et repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, sécher, puis détailler tomates et pêches en dés réguliers d’environ 1 cm, en retirant cœurs et noyaux. Technique : Saler légèrement les dés de tomates, les laisser dans une passoire 5 minutes pour éliminer l’excès d’eau sans les sécher. Cuisson : Réunir tomates égouttées et pêches, ajouter sel, poivre, huile d’olive, éventuellement citron ou vinaigre, oignon rouge, piment doux. Finition : Émietter la feta en morceaux visibles, ajouter le basilic ciselé, mélanger très délicatement, filmer puis réserver 20 à 30 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min + 20–30 min de frais 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir juste assez d’eau des tomates, l’acidité équilibre la douceur de la pêche, la feta fixe les arômes. ✨ Le twist gourmand : Servir entouré d’une burrata ou avec quelques tranches fines de jambon cru bien salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser le tartare mariner des heures ou le remuer vigoureusement ; tout finirait en salade détrempée.

Comment servir ce tartare : apéro, entrée ou plat léger d’été

En apéro, on sert le tartare tomates pêches feta en verrines ou sur des toasts. En entrée ou plat léger, on dresse à l’emporte‑pièce dans des assiettes froides, avec pain grillé.