Cet arbuste asiatique aux fruits bleus irréels se mange vraiment, et il gagne du terrain dans nos jardins français

Dans un coin de jardin français, un arbuste venu des montagnes d’Asie exhibe en automne des fruits d’un bleu irréel. Comment le Decaisnea fargesii s’est-il imposé comme curiosité botanique à la fois décorative et intrigante ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Decaisnea fargesii 🌸 Nom courant arbre à saucisses bleues, concombre bleu 📏 Dimensions 3 à 5 m de haut x 3 à 4 m de large (jusqu’à 8 m en situation favorable) ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre, emplacement abrité du vent ❄️ Rusticité Autour de −10 °C (protéger la souche lors des hivers rigoureux) 🍂 Feuillage Caduc

Au détour d’un massif d’automne, on croit d’abord à une déco oubliée : de longues gousses bleu métallique pendues aux branches, si régulières qu’on les imagine en plastique. Pourtant, ces fruits étranges frémissent au vent, éclatent en libérant une gelée translucide et attirent aussitôt tous les regards des visiteurs.

Ce spectacle vient d’un arbuste originaire des montagnes d’Asie, aujourd’hui assez simple à cultiver en France. Ce curieux Decaisnea fargesii, surnommé arbre à saucisses bleues, porte à l’automne des fruits bleus comestibles qui semblent sortir d’un film fantastique. De quoi intriguer les gourmands autant que les jardiniers.

Un arbuste asiatique à l’allure presque tropicale

Membre de la famille des Lardizabalacées, le Decaisnea fargesii a été décrit en 1892 par le botaniste Adrien René Franchet. Son nom rend hommage au Français Joseph Decaisne, ancien directeur du Jardin des Plantes, et au père Paul Guillaume Farges, missionnaire qui a collecté la plante en Chine avant d’en envoyer des graines en France. Transmises ensuite par Maurice de Vilmorin aux botanistes du Jardin botanique royal de Kew, elles ont déjà donné, à la fin du XIXe siècle, des arbustes qui ont fleuri et fructifié régulièrement.

Originaire des pentes fraîches du Népal, de la Chine centrale et du nord du Vietnam, l’arbuste forme plusieurs tiges dressées, au feuillage caduc et souple. Chaque feuille composée peut atteindre 90 centimètres et aligne de nombreuses folioles allongées, donnant une silhouette presque tropicale. En jardin, il atteint le plus souvent trois à cinq mètres de haut pour une largeur comparable, même si la Royal Horticultural Society signale qu’il peut grimper davantage en sol profond. Au début de l’été, des grappes de petites fleurs vert jaunâtre restent discrètes… jusqu’à l’apparition des fruits.

Des fruits bleus irréels… mais bel et bien comestibles

Nous avons tous déjà douté devant un végétal trop parfait pour être vrai. En automne, le Decaisnea fargesii suspend à ses branches de gros cylindres charnus de cinq à dix centimètres, gris bleu à bleu métallique selon la lumière. Leur forme de haricot géant lui a valu des surnoms savoureux de concombre ou de haricot bleu. D’un point de vue botanique, ce sont des follicules qui, à maturité, s’ouvrent pour révéler une pulpe claire et gélatineuse semée de nombreuses graines noires. La couleur, probablement liée à des pigments de type anthocyanes, reste pourtant un peu mystérieuse : les grandes bases botaniques la décrivent sans trancher sur le mécanisme précis.

la pulpe gélatineuse est traditionnellement appréciée par les Lepchas du Sikkim ;

son goût, doux à discret, a été rapproché de celui du melon ;

on ne consomme que la pulpe de fruits bien mûrs, après identification sûre et sans traitements récents.

Où le planter et comment l’entretenir au jardin

Le Decaisnea fargesii apprécie un sol fertile, frais mais bien drainé, au soleil doux ou à la mi‑ombre, dans un coin abrité des vents qui malmènent ses longues feuilles.

Sensible aux sécheresses prolongées, il profite d’arrosages profonds les premiers étés et d’un paillage léger. Pour la rusticité, le Missouri Botanical Garden le classe en zones 6 à 9 et la Royal Horticultural Society autour de −10 °C : dans les hivers rigoureux, mieux vaut protéger sa souche.